A Prefeitura de Piracicaba emitiu um comunicado oficial para alertar contribuintes sobre a circulação de e-mails falsos em nome da Vigilância Sanitária. As mensagens enviadas por golpistas informam, de maneira indevida, a existência de uma suposta “pendência crítica” no alvará sanitário, solicitando pagamento de valores sob ameaça de multas e outras penalidades.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária não envia cobranças por e-mail, tampouco solicita pagamentos ou repasses financeiros para a regularização de documentos por meios eletrônicos. Qualquer mensagem com esse teor deve ser desconsiderada imediatamente.