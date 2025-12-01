A Prefeitura de Piracicaba emitiu um comunicado oficial para alertar contribuintes sobre a circulação de e-mails falsos em nome da Vigilância Sanitária. As mensagens enviadas por golpistas informam, de maneira indevida, a existência de uma suposta “pendência crítica” no alvará sanitário, solicitando pagamento de valores sob ameaça de multas e outras penalidades.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária não envia cobranças por e-mail, tampouco solicita pagamentos ou repasses financeiros para a regularização de documentos por meios eletrônicos. Qualquer mensagem com esse teor deve ser desconsiderada imediatamente.
A orientação é que contribuintes não abram links, não baixem anexos e não realizem pagamentos caso recebam esse tipo de comunicação suspeita. Em caso de dúvida, a população deve entrar em contato diretamente com a Vigilância Sanitária pelos canais oficiais: (19) 3437-7800 ou falecomavisa@piracicaba.sp.gov.br. A Prefeitura informou que segue monitorando a situação e reforça a necessidade de atenção para evitar golpes e garantir a segurança de todos.