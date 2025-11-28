A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em reuniões extraordinárias realizadas na noite desta quinta-feira (27), sete projetos do Executivo, incluindo as propostas que autorizam a concessão à iniciativa privada do Zoológico Municipal, do Paraíso das Crianças e dos serviços cemiteriais e funerários. As votações ocorreram em primeira e segunda discussões logo após a 69ª Reunião Ordinária.

O Projeto de Lei 379/2025, que trata da concessão do Complexo Professor Edmar José Kiehl — área que compreende o Zoológico e o Paraíso das Crianças — foi aprovado com emendas. O texto prevê concessão por 25 anos, prorrogável por mais 10, com a justificativa de atrair investimentos para revitalizar os espaços e fortalecer o turismo local.