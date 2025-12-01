A Dra. Camila Marinho, otorrinolaringologista do HOPE – Hospital de Olhos de Pernambuco, ressalta que essa descoberta reforça a relevância clínica da perda olfativa, que se estende além das causas respiratórias.

Uma nova pesquisa publicada na revista Nature Communications indica que alterações na capacidade de sentir cheiros podem constituir um dos primeiros sinais da doença de Alzheimer, manifestando-se antes mesmo do declínio da memória. O estudo, conduzido pela Universidade Luís Maximiliano em Munique, analisou modelos animais e tecidos cerebrais humanos, demonstrando que os circuitos neurais responsáveis pela interpretação de odores sofrem modificações no estágio inicial do processo neurodegenerativo.



Embora a Covid-19 tenha popularizado o sintoma, a dificuldade de sentir cheiros pode ser originada por uma variedade de fatores. A especialista aponta que infecções comuns (gripes, resfriados), rinite crônica não controlada, sinusite, pólipos nasais, traumas cranianos, o próprio envelhecimento e a exposição a agentes químicos irritantes (cloro, inseticidas) podem prejudicar a percepção olfativa.

Doenças neurológicas também compõem essa lista, sendo que a perda de olfato pode anteceder sintomas motores e cognitivos em condições como Parkinson e Alzheimer. No caso do Parkinson, a diminuição do olfato pode ocorrer anos antes dos tremores. Outras condições, como depressão, esclerose múltipla e tumores cerebrais, também podem afetar o sistema olfativo.

Sinais de Alerta para Atenção Médica

É crucial identificar quando a perda olfativa requer avaliação médica imediata. A otorrinolaringologista orienta que é fundamental buscar um profissional se a perda de olfato surgir subitamente, estiver acompanhada de dor de cabeça intensa, alterações visuais ou desequilíbrio, ou se houver histórico de trauma na cabeça.