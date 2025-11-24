24 de novembro de 2025
SAÚDE

Quais os principais sintomas de um início de Alzheimer?

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
A identificação dos sintomas iniciais pode facilitar o encaminhamento a profissionais especializados e permitir estratégias de acompanhamento adequadas
O Alzheimer é uma condição que provoca alterações progressivas nas funções cognitivas. Os primeiros sinais podem ser discretos e passam despercebidos em muitas situações, o que torna o reconhecimento inicial um ponto importante para a busca de avaliação médica. A identificação dos sintomas nas fases iniciais pode facilitar o encaminhamento a profissionais especializados e permitir estratégias de acompanhamento adequadas.

Saiba Mais:

No Brasil, estimativas indicam que mais de 1,2 milhão de pessoas convivem com algum tipo de demência, sendo o Alzheimer o diagnóstico mais frequente. O crescimento da população idosa tende a ampliar esse cenário, reforçando a necessidade de compreender os sintomas mais comuns nos estágios iniciais.

Primeiros sintomas observados

Os sinais iniciais costumam envolver alterações de memória e mudanças no comportamento. Entre os sintomas mais relatados está a dificuldade para lembrar informações recentes, como conversas ou compromissos. Também é comum a perda momentânea de palavras, dificultando nomear objetos ou concluir frases no cotidiano.

Outras manifestações podem incluir falhas no julgamento, levando a decisões incomuns, e episódios de desorientação no tempo ou no espaço, o que pode fazer a pessoa se perder em locais conhecidos ou esquecer datas. Em alguns casos, alterações de humor e mudanças no comportamento surgem sem causa evidente.

Diferenças entre envelhecimento e Alzheimer

Alguns sinais do Alzheimer podem ser confundidos com efeitos do envelhecimento. Esquecimentos ocasionais são comuns com o passar dos anos, mas, na doença, a dificuldade de recuperar informações costuma ser contínua e avança com o tempo. O diagnóstico médico é essencial para diferenciar falhas de memória esperadas do quadro clínico da doença.

Entre os sinais de alerta estão:

  • Esquecimento persistente de informações recentes;
  • Dificuldade para realizar tarefas habituais, como organizar contas ou preparar refeições;
  • Repetição de perguntas ou relatos ao longo do mesmo dia;
  • Perda de orientação em locais conhecidos.
  • Cuidados recomendados após os primeiros sinais

Ao observar sintomas que sugerem início da doença, a orientação é buscar avaliação com profissionais especializados, como neurologistas ou geriatras. O diagnóstico envolve testes cognitivos e exames que auxiliam na exclusão de outras causas possíveis.

Algumas medidas são recomendadas:

  • Registrar episódios de esquecimento ou confusão;
  • Seguir as solicitações de exames indicados pelo médico;
  • Considerar acompanhamento psicológico e social, quando necessário.

Com o avanço da condição, o apoio de familiares, cuidadores e equipes de saúde torna-se fundamental. A organização de rotinas, o uso de etiquetas e a adaptação de ambientes podem ajudar na manutenção da segurança e na orientação diária do paciente. A atenção aos sintomas desde os primeiros estágios contribui para um cuidado mais estruturado e para a adaptação progressiva da pessoa diagnosticada.

