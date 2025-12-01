As provas da 2ª fase estão marcadas para 14 e 15 de dezembro, em 36 unidades de ensino distribuídas por 21 municípios, além da cidade de São Paulo. A orientação da instituição é que os estudantes verifiquem o endereço com antecedência, uma vez que o local pode ser diferente daquele utilizado na fase inicial.

A FUVEST divulga nesta segunda-feira (1º) os locais de realização das provas e a lista completa de convocados para a 2ª fase do Vestibular 2026. A partir das 12h, os candidatos já podem consultar as informações no portal da fundação. Ao todo, 30.787 participantes foram selecionados para continuar no processo seletivo — número equivalente a quatro vezes o total de vagas disponíveis por carreira e modalidade.

De acordo com o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, conhecer o trajeto antes dos dias de prova é essencial para evitar atrasos e reduzir o estresse. Os portões serão abertos às 12h e fecham pontualmente às 13h, quando começa a aplicação dos exames. Cada dia terá duração total de quatro horas.

No primeiro dia, o candidato deverá resolver 10 questões discursivas de Língua Portuguesa, envolvendo interpretação de textos, conteúdos gramaticais e itens sobre as obras literárias obrigatórias. Também será necessário produzir a redação, que nesta edição oferece duas possibilidades: uma proposta dissertativo-argumentativa e outra de gênero textual alternativo, ambas desenvolvidas a partir de uma mesma coletânea.

Já o segundo dia contará com 12 questões discursivas relacionadas às disciplinas específicas de cada área, como biologia e química nas carreiras de biológicas; matemática, física e química em cursos de exatas; ou história e geografia em áreas de humanas. A FUVEST reforça que o candidato será eliminado caso zere a redação ou acerte nenhuma questão em qualquer um dos dias.