O processo de eliminação acontece sempre que uma pergunta apresenta falhas — seja no enunciado, na impressão, na formulação ou na adequação ao edital. Quando isso ocorre, o item é simplesmente retirado da base de dados e deixa de influenciar o cálculo das notas.

A anulação de questões no Enem costuma causar preocupação entre os candidatos, mas especialistas reforçam que o procedimento é previsto pelo exame e não compromete o resultado final. No Enem 2025, três itens das provas de Ciências Exatas e Matemática foram cancelados após a divulgação do gabarito, o que reacendeu dúvidas sobre impacto na nota.

Segundo Júlio Ibrahim, diretor adjunto de Sistemas de Ensino e Didáticos da FTD Educação e especialista em desempenho no exame, o modelo de correção da prova elimina qualquer risco de prejuízo. Ele explica que a nota é calculada pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que avalia não só o número de acertos, mas também a coerência das respostas em diferentes níveis de dificuldade.

A TRI recalcula automaticamente todas as pontuações dos participantes com base apenas nos itens válidos. Como a questão anulada não conta nem como acerto nem como erro, o desempenho do estudante permanece preservado. “A retirada existe para garantir justiça e estabilidade no exame”, reforça Ibrahim.

Veja a seguir as questões que foram retiradas da prova, com os códigos reorganizados: