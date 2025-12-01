Segundo pessoas próximas à família, o animal já havia registrado episódios de agressividade e até outras pessoas teriam sido atacadas anteriormente. Algumas vítimas, inclusive, possuiriam medidas protetivas contra o tutor do cachorro.

A ex-chacrete Neulizete de Souza Ferraz, conhecida pelo público como Lia Hollywood, morreu na última sexta-feira (28) depois de mais de um mês internada no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, Região dos Lagos. Ela havia sido atacada pelo pitbull do próprio filho dentro de casa, na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia.

O ataque deixou Neulizete com lesões profundas nos braços, rosto e pernas, além de fraturas expostas. Levado inicialmente ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, o caso precisou de transferência urgente devido à gravidade dos ferimentos. Durante o tratamento, os médicos tiveram de amputar o braço direito da paciente.

O quadro clínico se agravou nas últimas horas. Entubada, a ex-dançarina sofreu duas paradas cardiorrespiratórias — uma delas durou cerca de nove minutos — e não resistiu. O corpo foi velado e sepultado neste domingo (30) no Cemitério Jardim Park da Saudade, em São Pedro da Aldeia.

Ícone das décadas de 1970 e 1980, Lia Hollywood integrou o grupo de assistentes de palco de Chacrinha ao lado de nomes como Rita Cadillac e Índia Potira. Seu nome artístico homenageava a atriz brasileira Lia Torá, pioneira em produções de Hollywood.