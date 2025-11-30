Segundo relatos de moradores, o homem abordou o assunto e iniciou uma discussão pesada no meio da rua. Gritaria, xingamentos joelhadas, unhadas e clima cada vez mais tenso chamaram a atenção de quem passava. Mas o pior ainda estava por vir.

Um caso digno de novela policial foi registrado na noite deste sábado (29), no Água Branca em Piracicaba. Um homem virou alvo da própria ex-companheira depois de mencionar uma suposta traição no passado. O que era só discussão virou caso de polícia em questão de minutos.

Testemunhas contaram que, tomada pela fúria, a mulher entrou no carro, acelerou forte e avançou na direção dele, que precisou se jogar para o lado para não ser atingido. O barulho dos pneus cantando ecoou pelo quarteirão e deixou todo mundo em choque.

A confusão assustou vizinhos, que acionaram a polícia imediatamente. Quando a equipe chegou, encontrou o homem ainda tremendo, dizendo que “viu a morte de frente”. A ex não foi localizada no momento, mas já foi identificada e deve responder por tentativa de atropelamento e outras infrações que serão apuradas.

A rua ficou tomada por curiosos, celulares gravando e muita indignação. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, onde muita gente comentou o perigo das brigas que saem do controle e acabam virando tragédia.