Nesta sexta-feira (28), a Black Friday inaugura a temporada com funcionamento dos estabelecimentos comerciais dos corredores dos bairros e Centro até as 22h. Neste sábado (29), as lojas permanecem com horário estendido até as 18h. O Shopping Piracicaba também abre em horário especial: nesta sexta e sábado, das 10h às 23h. Supermercados possuem escalas próprias de horários.

A Black Friday deste ano coincide com a primeira parcela do 13 salário dos trabalhadores. Como o dia 30 de novembro (prazo final para o pagamento) cai no domingo, as empresas têm até esta sexta-feira (28) para depositar o benefício na conta dos trabalhadores com carteira assinada.

Para o presidente do Sincomércio Piracicaba, Itacir Nozella, a Black Friday já é uma data esperada pelos consumidores. “A Black Friday é aguardada pelos consumidores piracicabanos e esse comportamento de compra incorporou as vendas de fim de ano. Muitos aproveitam as promoções para iniciar suas compras de Natal”, disse.