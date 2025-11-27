Nesta sexta-feira (28), a Black Friday inaugura a temporada com funcionamento dos estabelecimentos comerciais dos corredores dos bairros e Centro até as 22h. Neste sábado (29), as lojas permanecem com horário estendido até as 18h. O Shopping Piracicaba também abre em horário especial: nesta sexta e sábado, das 10h às 23h. Supermercados possuem escalas próprias de horários.
A Black Friday deste ano coincide com a primeira parcela do 13 salário dos trabalhadores. Como o dia 30 de novembro (prazo final para o pagamento) cai no domingo, as empresas têm até esta sexta-feira (28) para depositar o benefício na conta dos trabalhadores com carteira assinada.
Para o presidente do Sincomércio Piracicaba, Itacir Nozella, a Black Friday já é uma data esperada pelos consumidores. “A Black Friday é aguardada pelos consumidores piracicabanos e esse comportamento de compra incorporou as vendas de fim de ano. Muitos aproveitam as promoções para iniciar suas compras de Natal”, disse.
MONTANTE
Segundo estimativas do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o 13 salário poderá injetar até R$ 369,4 bilhões no mercado neste final de ano, valor equivalente a 2,9% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.
O montante contemplará trabalhadores formais, empregados domésticos, aposentados e pensionistas de regimes públicos e privados. No total, cerca de 95,3 milhões de brasileiros devem ser favorecidos, com rendimento médio adicional de R$ 3.512.
Entre todos os beneficiados com o benefício, 59,5 milhões de pessoas — ou 62,5% do total — são trabalhadores do mercado formal. Já os 34,8 milhões de aposentados e pensionistas da Previdência Social (INSS) representam 36,6% dos contemplados.
Outros 915,5 mil brasileiros (ou 1%) fazem parte do Regime Próprio da União. O levantamento, porém, não inclui autônomos, informais e trabalhadores sem carteira assinada, já que não há dados consolidados sobre pagamentos de abonos de fim de ano nesse grupo.
SÃO PAULO
Com maior estrutura produtiva e base empregatícia, São Paulo concentrará: R$ 110 bilhões, o que representa 29,9% do total nacional e 60% do Sudeste. Impacto equivalente a 2,8% do PIB estadual.
Serão 24,6 milhões de beneficiários (26% do total do país). Destes, 66% são empregados formais; 32% são aposentados e pensionistas do INSS e 1,7% são domésticos com carteira.
A distribuição dos valores deve se dar da seguinte forma: empregados formalizados: 74,8% (R$ 82,5 bilhões); beneficiários do INSS: 16,2% (R$ 17,8 bilhões; regime próprio estadual: 4,2% (R$ 4,6 bilhões); e regimes próprios municipais: 4,1%.