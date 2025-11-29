Dois trabalhadores morreram de forma brutal na tarde desta quinta-feira (27) após serem esmagados por enormes bobinas que despencaram de um caminhão descontrolado na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na região do Barreiro Rico, em Santa Maria da Serra. Um motorista de carro também ficou gravemente ferido.
Segundo as informações, o caminhão seguia pela pista sul carregando bobinas de grande porte quando o motorista perdeu o controle do veículo. Parte da carga se desprendeu e rolou violentamente para o acostamento, destruindo máquinas, atingindo outro caminhão que estava parado e matando instantaneamente os dois trabalhadores que realizavam serviços às margens da rodovia.
O automóvel que passava pela via foi atingido em cheio. O carro ficou completamente destruído, e o motorista, em estado gravíssimo, foi socorrido às pressas para um hospital da região.
Equipes de resgate, Polícia Militar Rodoviária e peritos do Instituto de Criminalística atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente e os motivos que levaram o caminhão a perder o controle serão apurados. A cena registrada na rodovia foi descrita por socorristas como uma das mais impactantes dos últimos anos na região.
