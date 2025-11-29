Dois trabalhadores morreram de forma brutal na tarde desta quinta-feira (27) após serem esmagados por enormes bobinas que despencaram de um caminhão descontrolado na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na região do Barreiro Rico, em Santa Maria da Serra. Um motorista de carro também ficou gravemente ferido.

VEJA MAIS

Segundo as informações, o caminhão seguia pela pista sul carregando bobinas de grande porte quando o motorista perdeu o controle do veículo. Parte da carga se desprendeu e rolou violentamente para o acostamento, destruindo máquinas, atingindo outro caminhão que estava parado e matando instantaneamente os dois trabalhadores que realizavam serviços às margens da rodovia.