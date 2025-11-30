Segundo informações apuradas, a vítima conduzia um Chevrolet Classic quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral, rodou na pista e colidiu na traseira de um caminhão que estava estacionado às margens da rodovia.

Um motorista vítima de um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (28) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho entre São Carlos e Ibaté,a 98 km de Piracicaba, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido.

De acordo com relato do caminhoneiro, o veículo de carga havia parado no local enquanto o condutor tomava caldo de cana, momento em que percebeu a aproximação do automóvel desgovernado.

O motorista do Classic, identificado como Luiz Fernando da Silva, de 38 anos, ficou preso nas ferragens após a colisão. Equipes da concessionária responsável pela rodovia e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate, que exigiu um trabalho cuidadoso de desencarceramento.

A vítima foi retirada com vida do veículo e encaminhada para atendimento médico, mas ?? resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu posteriormente.