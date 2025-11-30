A notícia correu como rastilho de pólvora: grupos de WhatsApp explodiram, supermercados ficaram em alerta, e muitas donas de casa largaram tudo para conferir as embalagens na prateleira da lavanderia.

A rotina de muitas donas de casa virou de cabeça para baixo nesta quarta-feira (26) quando a Anvisa anunciou, sem rodeios, o recolhimento urgente de vários lotes de sabão líquido Ypê — aquele mesmo que milhões de famílias usam todos os dias. A própria fabricante confirmou que os produtos estavam contaminados por uma bactéria forte e resistente, a temida Pseudomonas aeruginosa, que pode causar irritações, infecções e, em pessoas com imunidade baixa, até complicações sérias.

Foram reprovados lotes do Ypê Express, Tixan Ypê e Ypê Power Act — alguns dos sabões líquidos mais usados do país. A lista é grande e inclui códigos como 170011, 220011, 228011, 254031, 193021, 190021, 223021… e segue. A Ypê ainda decidiu recolher mais um lote por conta própria, o 097021, da linha Tixan Maciez.

A ordem da Anvisa foi direta: ninguém pode vender, distribuir ou usar esses lotes. A bactéria encontrada é conhecida por causar problemas sérios em hospitais. Em casa, ela pode provocar desde irritações na pele até infecções mais complicadas em quem é mais vulnerável. Para muita gente, a sensação foi de medo — imaginar que um produto feito para limpar e proteger a família pudesse trazer risco deixou todo mundo em alerta máximo.

A recomendação é clara: pare imediatamente de usar o produto se ele estiver entre os lotes contaminados.A Ypê pediu para que consumidores liguem no SAC: 0800-1300-544. Eles prometem trocar o produto de graça.