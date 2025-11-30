As imagens registradas por um vídeo feito instantes depois do gravíssimo acidente na rodovia Geraldo de Barros, nesta quinta-feura (27) em Santa Maria da Serra, revelam a dimensão do caos que tomou conta do acostamento após bobinas gigantes despencarem de um caminhão desgovernado e matarem dois trabalhadores. A cena, marcada por desespero e correria, ampliou ainda mais a comoção nas redes sociais.
No vídeo, é possível perceber a violência do impacto e o cenário completamente destruído. As bobinas metálicas, de enorme peso, aparecem espalhadas de forma desordenada, amassando tudo pelo caminho. As cenas mostram nitidamente o choque e a incredulidade diante da tragédia.
Testemunhas que estavam próximas tentaram correr para prestar ajuda, mas a força da carga tornou o local praticamente intransitável.
A Polícia Rodoviária e equipes de resgate chegaram rapidamente, mas os trabalhadores já não apresentavam sinais de vida devido à violência do acidente. Um motorista de automóvel, atingido parcialmente pela carga, foi retirado em estado gravíssimo.
A perícia agora busca entender como um caminhão com uma carga tão pesada perdeu o controle a ponto de lançar bobinas com tamanha potência pelo acostamento. Pelas. Imagens é possível ver que não houve tempo para qualquer reação das vítimas.
A comoção se espalhou pela região, e os comentários nas redes sociais refletem revolta, tristeza e pedidos por fiscalização mais rígida no transporte desse tipo de material.