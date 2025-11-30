As imagens registradas por um vídeo feito instantes depois do gravíssimo acidente na rodovia Geraldo de Barros, nesta quinta-feura (27) em Santa Maria da Serra, revelam a dimensão do caos que tomou conta do acostamento após bobinas gigantes despencarem de um caminhão desgovernado e matarem dois trabalhadores. A cena, marcada por desespero e correria, ampliou ainda mais a comoção nas redes sociais.

No vídeo, é possível perceber a violência do impacto e o cenário completamente destruído. As bobinas metálicas, de enorme peso, aparecem espalhadas de forma desordenada, amassando tudo pelo caminho. As cenas mostram nitidamente o choque e a incredulidade diante da tragédia.