A noite desta quinta-feira (27) terminou em gritos, medo e móveis destruídos no bairro Theodoro de Souza Barros, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Guarda Civil Municipal foi acionada às pressas pela Central de Operações após uma denúncia que já vinha carregada de desespero: mais um episódio de violência doméstica que, segundo a vítima, uma mãe, se repete como um pesadelo sem fim.
Ao chegar à residência, a equipe se deparou com uma cena que chocou até os agentes mais experientes. A mulher, em claro estado de pânico, tremia enquanto tentava explicar que havia sido atacada pelo próprio filho — um agressor que, em fúria descontrolada, já tinha destruído diversos objetos e continuava completamente alterado dentro da casa.
Entre lágrimas, ela revelou algo ainda mais devastador: as agressões não eram isoladas. Segundo relatou, ela sofre violência física, psicológica e ameaças de morte de forma constante, vivendo sob medo diário.
Diante da gravidade, os GCMs Inspetor Edgar, Rafael, Bezerra e Maiara decidiram agir rapidamente. A equipe entrou no imóvel e encontrou o agressor em total resistência, tentando impedir qualquer intervenção. O clima era tenso, carregado de risco — para a mãe, para os agentes e até para o próprio homem.
Para controlar a situação e evitar uma tragédia, os guardas foram obrigados a usar força moderada e progressiva, além de algemas, até conseguir conter o suspeito.
Após a intervenção, mãe e agressor foram encaminhados para atendimento médico. Em seguida, todos foram levados à Delegacia de Polícia, onde o caso passou a ser tratado com o rigor que a situação exige.
A noite acabou, mas o impacto permanece: mais uma família marcada pela violência dentro do próprio lar.