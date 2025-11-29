29 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Mãe vive noite de pânico após ser agredida pelo próprio filho

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM São Pedro
O filho agressor foi preso pela GCM ainda no interior da residência.
O filho agressor foi preso pela GCM ainda no interior da residência.

  A noite desta quinta-feira (27) terminou em gritos, medo e móveis destruídos no bairro Theodoro de Souza Barros, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Guarda Civil Municipal foi acionada às pressas pela Central de Operações após uma denúncia que já vinha carregada de desespero: mais um episódio de violência doméstica que, segundo a vítima, uma mãe, se repete como um pesadelo sem fim.

VEJA MAIS

Ao chegar à residência, a equipe se deparou com uma cena que chocou até os agentes mais experientes. A mulher, em claro estado de pânico, tremia enquanto tentava explicar que havia sido atacada pelo próprio filho — um agressor que, em fúria descontrolada, já tinha destruído diversos objetos e continuava completamente alterado dentro da casa.

Entre lágrimas, ela revelou algo ainda mais devastador: as agressões não eram isoladas. Segundo relatou, ela sofre violência física, psicológica e ameaças de morte de forma constante, vivendo sob medo diário.

Diante da gravidade, os GCMs Inspetor Edgar, Rafael, Bezerra e Maiara decidiram agir rapidamente. A equipe entrou no imóvel e encontrou o agressor em total resistência, tentando impedir qualquer intervenção. O clima era tenso, carregado de risco — para a mãe, para os agentes e até para o próprio homem.

Para controlar a situação e evitar uma tragédia, os guardas foram obrigados a usar força moderada e progressiva, além de algemas, até conseguir conter o suspeito.

Após a intervenção, mãe e agressor foram encaminhados para atendimento médico. Em seguida, todos foram levados à Delegacia de Polícia, onde o caso passou a ser tratado com o rigor que a situação exige.

A noite acabou, mas o impacto permanece: mais uma família marcada pela violência dentro do próprio lar.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários