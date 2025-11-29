A noite desta quinta-feira (27) terminou em gritos, medo e móveis destruídos no bairro Theodoro de Souza Barros, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Guarda Civil Municipal foi acionada às pressas pela Central de Operações após uma denúncia que já vinha carregada de desespero: mais um episódio de violência doméstica que, segundo a vítima, uma mãe, se repete como um pesadelo sem fim.

Ao chegar à residência, a equipe se deparou com uma cena que chocou até os agentes mais experientes. A mulher, em claro estado de pânico, tremia enquanto tentava explicar que havia sido atacada pelo próprio filho — um agressor que, em fúria descontrolada, já tinha destruído diversos objetos e continuava completamente alterado dentro da casa.