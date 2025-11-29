Um registro em vídeo, gravado por turistas que participavam do passeio, revela o exato momento em que o dia de festa e expectativa pela final da Libertadores se transforma em desespero.

As imagens mostram torcedores empolgados — muitos vestindo camisas do Palmeiras — pulando e gritando no andar superior do Mirabus, o tradicional ônibus panorâmico de Lima, justamente quando o veículo passa sob uma ponte baixa. É nesse instante que ocorre o impacto fatal.

Entre os passageiros estava o médico limeirense Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, que viajou ao Peru para acompanhar o Palmeiras na decisão do campeonato. Cauê e os amigos haviam escolhido o andar superior, totalmente aberto, para aproveitar a vista do "Circuito de Playas", um dos trajetos turísticos mais famosos da capital peruana, feito à beira-mar.