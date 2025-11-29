Um registro em vídeo, gravado por turistas que participavam do passeio, revela o exato momento em que o dia de festa e expectativa pela final da Libertadores se transforma em desespero.
As imagens mostram torcedores empolgados — muitos vestindo camisas do Palmeiras — pulando e gritando no andar superior do Mirabus, o tradicional ônibus panorâmico de Lima, justamente quando o veículo passa sob uma ponte baixa. É nesse instante que ocorre o impacto fatal.
Entre os passageiros estava o médico limeirense Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, que viajou ao Peru para acompanhar o Palmeiras na decisão do campeonato. Cauê e os amigos haviam escolhido o andar superior, totalmente aberto, para aproveitar a vista do "Circuito de Playas", um dos trajetos turísticos mais famosos da capital peruana, feito à beira-mar.
O clima era de celebração. No vídeo, os torcedores aparecem vibrando, cantando e saltando enquanto o Mirabus avança por um trecho estreito. Segundos depois, é possível ouvir um grito e ver pessoas tentando alertar o grupo sobre a proximidade da estrutura da ponte. O aviso, no entanto, vem tarde demais. O médico bate a cabeça de forma violenta no concreto, sofrendo um traumatismo craniano devastador.
A reação é imediata. Nas imagens, alguns passageiros se levantam desesperados, enquanto outros se apoiam no corrimão tentando entender o que ocorreu. Turistas choram, amigos tentam socorrê-lo, e o pânico toma o lugar da euforia que dominava o passeio instantes antes. Testemunhas relatam que o atendimento médico foi acionado rapidamente, mas Cauê não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Respeitado e querido em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, Cauê trabalhava em consultório particular, atuava na Unimed Limeira e já integrou o corpo docente da Faculdade São Leopoldo Mandic. A notícia da morte se espalhou pelas redes sociais ainda na madrugada, abalando colegas, pacientes e conhecidos.
O corpo permanece no Peru, sem previsão de translado ao Brasil. Enquanto familiares e amigos enfrentam a dor repentina e os entraves burocráticos da repatriação, a tragédia lança uma sombra sobre o que deveria ser um fim de semana de festa para milhares de torcedores que viajaram para acompanhar a final.
O vídeo, agora parte das investigações e testemunho visual do acidente, evidencia a mistura de empolgação, descuido e imprevisibilidade que marcou os últimos instantes de vida do médico — lembrado por sua competência, seu humor e seu amor pelo Palmeiras.