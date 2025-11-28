A previsão do tempo para Piracicaba indica que este fim de semana terá céu claro e ausência de chuva. As temperaturas devem alcançar até 36°C entre sábado (30) e domingo (1º), segundo dados meteorológicos. As manhãs e noites devem apresentar clima mais ameno, enquanto as tardes terão calor elevado.
Especialistas alertam que a baixa umidade relativa do ar pode provocar desconforto, sendo recomendada hidratação constante e cuidados com exposição ao sol. O uso de protetor solar e roupas leves é indicado para quem pretende permanecer ao ar livre.
Para o início da próxima semana, a previsão indica mudança nas condições do tempo. Entre segunda (2) e terça-feira (3), há expectativa de temporais, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas. Moradores e visitantes devem acompanhar atualizações meteorológicas e tomar precauções caso ocorram rajadas de vento ou acumulados de chuva elevados.
O clima seco do fim de semana também pode afetar a circulação urbana, aumentando o risco de desconforto respiratório em pessoas sensíveis e condições de poeira em algumas regiões da cidade. Planejamentos de atividades ao ar livre devem considerar o calor intenso e a chegada de chuvas nos primeiros dias da próxima semana.