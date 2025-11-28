Moradores da Rua Guaporé, no bairro Higienópolis, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar um problema relacionado ao sentido da via. Segundo os relatos, a rua precisa de mudança no fluxo de trânsito.

De acordo com um morador, a via é estreita e liga áreas próximas à Santa Casa e a prédios que reúnem consultórios médicos. Atualmente, a rua tem circulação em dois sentidos, o que, segundo ele, dificulta a passagem de veículos. Ele afirma ainda que o estacionamento é permitido nos dois lados da via, o que interfere na fluidez do tráfego no local.