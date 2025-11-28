Moradores da Rua Guaporé, no bairro Higienópolis, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar um problema relacionado ao sentido da via. Segundo os relatos, a rua precisa de mudança no fluxo de trânsito.
De acordo com um morador, a via é estreita e liga áreas próximas à Santa Casa e a prédios que reúnem consultórios médicos. Atualmente, a rua tem circulação em dois sentidos, o que, segundo ele, dificulta a passagem de veículos. Ele afirma ainda que o estacionamento é permitido nos dois lados da via, o que interfere na fluidez do tráfego no local.
Os moradores pedem que a administração municipal avalie a possibilidade de alterar o sentido da rua para melhorar a circulação.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a prefeitura, que em nota, disse: "A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que a demanda de alteração de sentido da rua Guaporé, no bairro Higienópolis, já foi protocolada na pasta e que está em fase de elaboração de estudo técnico. Ressalta-se que a análise não se restringe ao local mencionado, uma vez que é necessário considerar o fluxo de veículos na região que utilizam aquela via. A realização isolada da alteração solicitada pode gerar impactos negativos para os moradores das demais ruas do bairro. Após a conclusão do estudo, será definida a viabilidade e a adoção ou não da alteração no sentido da via".