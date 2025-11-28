Criminosos invadiram uma casa no Monte Líbano, em Piracicaba, e fugiram com um cofre que guardava uma pistola 9 mm, dois carregadores e 34 munições. O furto aconteceu nesta quinta-feira (27) e deixou o morador em choque ao chegar do trabalho.
Segundo o boletim, o dono da casa saiu cedo e voltou ao meio-dia, sem notar nada errado. Só no começo da noite descobriu a porta estourada e o quarto completamente revirado. O cofre, que não era preso à parede, foi arrancado do armário e levado pelos ladrões.
Dentro dele estavam a pistola G3 T.O.R.O e toda a munição. O morador, que é CAC, afirmou que só familiares sabiam da existência da arma em casa.
Ele ligou para o 190, e a PM confirmou o arrombamento. A perícia foi chamada para tentar localizar digitais e pistas dos suspeitos.
O caso foi registrado como furto qualificado e será investigado pela Polícia Civil, que já trabalha com a hipótese de que o crime foi planejado.
