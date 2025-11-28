A segunda presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), diz que a lei sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta semana, que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais e proporcional aos com salários de até R$ 7.350,00, garantirá o 14º salário para boa parte dos trabalhadores brasileiros, e principalmente para os professores. "Sem dúvida, uma medida importantíssima para a classe trabalhadora brasileira, em particular para a nossa categoria, cuja maioria recebe salários nestas faixas", destaca Bebel.
- Deputada Bebel é homenageada com o “Estandarte de Ouro'
- Bebel propõe R$ 144,5 mi em emendas para melhorias em Piracicaba
A deputada Professora Bebel ressalta que, desde que o presidente Lula anunciou o envio do projeto de lei, foram feitos cálculos e constatado que esta isenção significará o equivalente a um 14º salário. "Estou muito feliz com essa medida. Mais dinheiro nas mãos de trabalhadores significa poupança ou mais consumo, que ajuda a dinamizar a economia, principalmente nos bairros e nas pequenas cidades; enfim, haverá um efeito significativo na economia brasileira, que mês a mês vem mostrando que o governo do presidente Lula, que tem o professor Fernando Haddad como ministro da Economia, está no caminho correto", ressalta.
A deputada piracicabana lembra que a isenção do Imposto de Renda é uma das principais propostas apresentadas pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022 e que beneficiará 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, diretamente, fazendo justiça tributária. "Não é uma proposta de um deputado federal, mas sim do presidente Lula, que tem compromisso com a justiça social e tributária", enfatiza.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Essa isenção no Imposto de Renda, que passará a valer a partir de janeiro do próximo ano, vai significar um ganho muito grande para os trabalhadores, que mensalmente terão no seu bolso o que vem sendo retido. "É o Brasil avançando pela igualdade social e por justiça social, e isso também é democracia, que é o direito a uma vida melhor", diz a deputada Professora Bebel.
Pelos cálculos do governo federal, são estimados em 10 milhões os brasileiros beneficiados com a isenção total do IR, número que atinge quase 16 milhões de pessoas considerando também os que serão isentos parcialmente. O impacto estimado é de R$ 25,8 bilhões por ano, que, uma vez em poder dos trabalhadores, deve retornar à economia.
Como forma de compensar o valor, será cobrada uma alíquota de quem tem alta renda. Serão aplicados tributos de até 10%, progressivamente, de quem recebe entre R$ 600 mil (equivalente a R$ 50 mil por mês) e R$ 1,2 milhão ao ano. Somente 0,13% dos contribuintes, cerca de 141 mil pessoas, pagarão a mais para suprir a maior parte do valor da isenção. A alíquota não vale para quem já paga 27,5% do Imposto de Renda. De acordo com o Ministério da Fazenda, essa pequena parte de contribuintes, que passará a pagar até 10% de imposto, atualmente paga, em média, apenas 2,54% de IR. "Nós preferimos ficar do lado dos 15 milhões que serão beneficiados, por isso fiz o L", completa Bebel.