A segunda presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), diz que a lei sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta semana, que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais e proporcional aos com salários de até R$ 7.350,00, garantirá o 14º salário para boa parte dos trabalhadores brasileiros, e principalmente para os professores. "Sem dúvida, uma medida importantíssima para a classe trabalhadora brasileira, em particular para a nossa categoria, cuja maioria recebe salários nestas faixas", destaca Bebel.

VEJA MAIS:



A deputada Professora Bebel ressalta que, desde que o presidente Lula anunciou o envio do projeto de lei, foram feitos cálculos e constatado que esta isenção significará o equivalente a um 14º salário. "Estou muito feliz com essa medida. Mais dinheiro nas mãos de trabalhadores significa poupança ou mais consumo, que ajuda a dinamizar a economia, principalmente nos bairros e nas pequenas cidades; enfim, haverá um efeito significativo na economia brasileira, que mês a mês vem mostrando que o governo do presidente Lula, que tem o professor Fernando Haddad como ministro da Economia, está no caminho correto", ressalta.