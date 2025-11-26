A deputada estadual Professora Bebel (PT) apresentou ao Projeto do Orçamento Estadual deste ano, que tramita na Assembleia Legislativa, um total de 17 emendas que somam R$ 144,5 milhões destinados a obras e melhorias em Piracicaba.
De acordo com a deputada, “essas emendas são fundamentais, uma vez que são para ampliação do Hospital Regional, construção de um novo prédio para abrigar o Centro de Especialistas, obras de mobilidade, como a duplicação de trecho da avenida Pompéia, remodelação da avenida Dois Córregos e duplicação da ‘Ponte do Caixão’, assim como a construção do prédio da Delegacia da Mulher, de um Hospital Veterinário, apoio ao Hospital Ilumina em pleno funcionamento, reformas no prédio do Centro Comunitário do Piracicamirim, reforma do complexo aquático do Ginásio Waldemar Bratkauscas, da arquibancada do Estádio Barão da Serra Negra e recuperação dos micros afluentes nas nascentes e ribeirões no município, revitalização do Parque do Mirante, pavimentação de estrada rural, construção de escola estadual e infraestrutura para a comunidade Renascer”.
Na área da saúde, uma das preocupações de Bebel é a necessidade de ampliar o número de leitos no Hospital Regional de Piracicaba, que atende toda a Região Metropolitana. Para isso, a parlamentar apresentou emenda no valor de R$ 50 milhões, destinados à construção de novos leitos. “É fundamental ampliar o número de leitos, uma vez que há uma grande demanda de toda a região por internação hospitalar”, destaca.
Para a construção de um hospital veterinário, a deputada apresentou emenda propondo a destinação de R$ 1,5 milhão. “O recurso que propus é para ser investido em projetos e programas de infraestrutura para a construção de estabelecimento veterinário para atendimento de cães e gatos no município de Piracicaba”, justificou.
Já para o pleno funcionamento do Hospital Ilumina, especializado em diagnóstico de doenças, Bebel propõe emenda de R$ 10 milhões. “Esse montante visa garantir dotação orçamentária para apoiar o excelente trabalho desenvolvido pelo Hospital Ilumina em Piracicaba, para que possa atender toda a demanda e cumpra o seu papel de fazer o diagnóstico precoce de doenças, como o câncer”, explica.
Com o objetivo de viabilizar a construção de um prédio próprio para abrigar a Delegacia da Mulher em Piracicaba, Bebel apresentou emenda de R$ 2,5 milhões, como já havia feito no ano passado. “A construção de um novo prédio para abrigar a Delegacia da Mulher na cidade, que foi prometido pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e não cumprido, é fundamental para a promoção do enfrentamento da violência contra a mulher, uma vez que dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam um aumento de 42% de casos de feminicídio no Estado de São Paulo, seguido também de aumento no número de mulheres vítimas de violência doméstica, além de outros crimes praticados contra a mulher em razão, especificamente, da sua condição feminina”, justifica.
Ainda em atenção às mulheres vítimas de violência, a deputada propôs emenda de R$ 3,5 milhões voltada à construção de uma Casa de Acolhimento para Vítimas de Violência Doméstica e pessoas em situação de rua em Piracicaba.
Bebel também propôs R$ 10 milhões para a construção de um novo prédio destinado a abrigar o Centro de Especialidades de Piracicaba, que atualmente funciona em um imóvel antigo, da década de 1960, localizado atrás do Mercado Municipal. “O prédio é obsoleto e não comporta mais a demanda, uma vez que todo atendimento especializado no município é realizado neste Centro de Especialidades”, diz.
Na área da saúde, a parlamentar ainda destinou R$ 5 milhões para a construção de um prédio que abrigue a Unidade Básica de Saúde da Vila Independência, que passou a funcionar provisoriamente, e de forma precária, no bairro Vila Monteiro.
Para a dupliação da Ponte do Caixão, na região do bairro Ondas, Bebel está propondo R$ 5 milhões.
Voltada à mobilidade urbana, Bebel apresentou emenda de R$ 5 milhões para a duplicação da avenida Pompéia, no sentido bairro-centro, a partir do viaduto Perdizes (Rodovia do Açúcar – SP-308) até a rotatória da avenida Antônio Fazanaro. O mesmo valor foi proposto para a duplicação da cabeceira da “Ponte do Caixão”, sobre o Rio Piracicaba, na região do bairro Ondas. Na justificativa, explica que, apesar de a ponte já ser duplicada, suas cabeceiras têm apenas uma pista. “A duplicação ajudaria significativamente a desafogar o trânsito naquela região, principalmente nos horários de pico”, afirma.
Na área de mobilidade, Bebel apresentou ainda emenda de R$ 5 milhões para a remodelação viária da avenida Dois Córregos, entre a SP-308 e a avenida Antonia Pazzinatto Sturion, devido ao elevado fluxo de veículos que circulam pelo trecho. “O tráfego de veículos é intenso e obras de remodelação viária podem melhorar o fluxo”, explica.
Para a construção de uma alça na avenida Laranjal Paulista, no bairro Campestre, que ofereça mais segurança a quem deixa o bairro e precisa cruzar a Rodovia Cornélio Pires (SP-127), a deputada propôs R$ 10 milhões. “Hoje há um semáforo que melhorou muito o trânsito naquela região, mas, devido ao aumento do fluxo de veículos, é necessária uma intervenção maior. A construção de uma alça é fundamental para resolver de vez o problema da saída daquele bairro, que tem crescido muito nos últimos anos”, diz.
Outra emenda propõe a destinação de R$ 10 milhões para a reforma geral do complexo aquático do Ginásio Waldemar Bratkauscas, ao lado do Estádio Barão da Serra Negra, incluindo sanitários, vestiários, sala de almoxarifado e piscina para pessoas com deficiência. “É um espaço público de lazer, recreação e atividade física que carece de reformas, conforme foi apresentado ao meu mandato”, destaca.
Para a revitalização do Parque do Mirante, Bebel propõe R$ 1 milhão, mesmo valor destinado ao início de ações de recuperação dos microafluentes nas nascentes e ribeirões do município. A parlamentar também apresentou emenda de R$ 1 milhão para a reforma geral do prédio do Centro Comunitário do Piracicamirim, um dos mais antigos da cidade e responsável por importantes projetos voltados à população.
Na área da educação, apenas para Piracicaba, a deputada propõe R$ 15 milhões para a construção de uma escola estadual que atenda a região dos conjuntos habitacionais Nova Suíça, além de R$ 5 milhões para infraestrutura da comunidade Renascer. Ela também destina R$ 5 milhões para a recuperação da arquibancada do Estádio Barão da Serra Negra, atualmente interditada. A justificativa considera que o XV de Novembro de Piracicaba acaba de conquistar o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro e disputará a Série A2 do Campeonato Paulista.
Por fim, Bebel apresentou emenda de R$ 5 milhões para obras de pavimentação da estrada rural José Saul Chinelato, entre a igreja do bairro Nova Suíça e a igreja do bairro Serrote.
