A deputada estadual Professora Bebel (PT) apresentou ao Projeto do Orçamento Estadual deste ano, que tramita na Assembleia Legislativa, um total de 17 emendas que somam R$ 144,5 milhões destinados a obras e melhorias em Piracicaba.

De acordo com a deputada, “essas emendas são fundamentais, uma vez que são para ampliação do Hospital Regional, construção de um novo prédio para abrigar o Centro de Especialistas, obras de mobilidade, como a duplicação de trecho da avenida Pompéia, remodelação da avenida Dois Córregos e duplicação da ‘Ponte do Caixão’, assim como a construção do prédio da Delegacia da Mulher, de um Hospital Veterinário, apoio ao Hospital Ilumina em pleno funcionamento, reformas no prédio do Centro Comunitário do Piracicamirim, reforma do complexo aquático do Ginásio Waldemar Bratkauscas, da arquibancada do Estádio Barão da Serra Negra e recuperação dos micros afluentes nas nascentes e ribeirões no município, revitalização do Parque do Mirante, pavimentação de estrada rural, construção de escola estadual e infraestrutura para a comunidade Renascer”.

Na área da saúde, uma das preocupações de Bebel é a necessidade de ampliar o número de leitos no Hospital Regional de Piracicaba, que atende toda a Região Metropolitana. Para isso, a parlamentar apresentou emenda no valor de R$ 50 milhões, destinados à construção de novos leitos. “É fundamental ampliar o número de leitos, uma vez que há uma grande demanda de toda a região por internação hospitalar”, destaca.