A deputada estadual piracicabana Professora Bebel (PT) recebeu, na noite desta última quarta-feira (26), o certificado "Estandarte de Ouro", dedicado aos destaques de 2025. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e promovido pela Revista Vitrini, reunindo autoridades, personalidades e profissionais que se destacaram ao longo do ano por sua excelência e qualidade em suas respectivas áreas.
Bebel foi premiada pelo trabalho que desenvolve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela é presidenta da Comissão de Educação e Cultura, integra outras comissões da Casa e atua como Procuradora Especial da Mulher da Alesp.
O diretor da Revista Vitrini, Joel Botega, destacou que a premiação também reconhece as mais de 200 proposituras apresentadas pela deputada e seu forte enfrentamento na defesa da educação pública e dos serviços públicos de qualidade.
"Sou extremamente grata por mais esse reconhecimento ao nosso trabalho em defesa de uma educação pública e inclusiva no estado de São Paulo, e em defesa de um estado que tenha políticas públicas de qualidade, para atender às necessidades da população", disse a deputada estadual Professora Bebel.