A deputada estadual piracicabana Professora Bebel (PT) recebeu, na noite desta última quarta-feira (26), o certificado "Estandarte de Ouro", dedicado aos destaques de 2025. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e promovido pela Revista Vitrini, reunindo autoridades, personalidades e profissionais que se destacaram ao longo do ano por sua excelência e qualidade em suas respectivas áreas.

Bebel foi premiada pelo trabalho que desenvolve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela é presidenta da Comissão de Educação e Cultura, integra outras comissões da Casa e atua como Procuradora Especial da Mulher da Alesp.