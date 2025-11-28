28 de novembro de 2025
RECONHECIMENTO

Deputada Bebel é homenageada com o “Estandarte de Ouro'

Por Da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
A deputada piracicabana foi premiada por trabalhos desenvolvidos na ALESP
A deputada piracicabana foi premiada por trabalhos desenvolvidos na ALESP

A deputada estadual piracicabana Professora Bebel (PT) recebeu, na noite desta última quarta-feira (26), o certificado "Estandarte de Ouro", dedicado aos destaques de 2025. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e promovido pela Revista Vitrini, reunindo autoridades, personalidades e profissionais que se destacaram ao longo do ano por sua excelência e qualidade em suas respectivas áreas.

Bebel foi premiada pelo trabalho que desenvolve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela é presidenta da Comissão de Educação e Cultura, integra outras comissões da Casa e atua como Procuradora Especial da Mulher da Alesp.

O diretor da Revista Vitrini, Joel Botega, destacou que a premiação também reconhece as mais de 200 proposituras apresentadas pela deputada e seu forte enfrentamento na defesa da educação pública e dos serviços públicos de qualidade.

"Sou extremamente grata por mais esse reconhecimento ao nosso trabalho em defesa de uma educação pública e inclusiva no estado de São Paulo, e em defesa de um estado que tenha políticas públicas de qualidade, para atender às necessidades da população", disse a deputada estadual Professora Bebel.

