Professora Bebel: política, educação e Piracicaba

As relações são institucionais e até mesmo cordiais, como deve ser entre entes públicos, mas difíceis. Este governo não tem compromisso com a Educação, com os serviços públicos, com os direitos da maioria da população. Conseguimos, com muita mobilização e pressão, arrancar 5% de reajuste para todo o funcionalismo e, no caso dos professores, conseguimos mais 1,27% para aqueles e aquelas que ganham abaixo do piso nacional. Estamos negociando regras mais justas para a atribuição de aulas de 2026, conseguimos o compromisso de convocação de mais 10 mil professores concursados, além de completar as 15 mil vagas da chamada inicial do concurso e, também, uma mesa permanente de valorização dos docentes. Ainda é pouco perto da grande lista de reivindicações que vem se acumulando. E nossos salários continuam muito defasados.

O Partido dos Trabalhadores é o único que elege suas direções pelo voto direto dos filiados. Isto por si mesmo já é um grande diferencial e fortalece nosso partido na base e na sociedade. Tudo está em discussão, e espero que ao final do processo, tenhamos um PT ainda mais bem preparado para reeleger o presidente Lula, conquistar o governo do estado de São Paulo e eleger grandes e fortes bancadas de senadores, deputados federais e deputados estaduais em São Paulo e em todo o Brasil. Justamente por isso, em Piracicaba, sem demérito ao candidato da chapa “Muda PT”, apoio à candidatura do companheiro Pedro Totti, que vem do movimento sindical, filiado há 30 anos, muito bem preparado, que nunca ocupou um cargo de destaque no diretório, e que encabeça a chapa plural “PT Unido e de Luta”, composta por 68 membros, sendo 8 líderes do movimento sindical, 46 líderes comunitários e de movimentos sociais, 6 líderes religiosos, 12 membros de conselhos do município, 6 ex-vereadores do PT e partidos de esquerda, 13 candidatos a vereador pelo PT nas eleições municipais do ano passado, além de sete ex-secretários municipais e assessores dos governos do PT, 5 ex-presidentes do PT e que inclusive faço parte. O objetivo é fortalecer o partido na cidade, com planejamento coletivo estratégico, criando núcleos e comitês populares, assim como trabalhará na formação política e manterá diálogo com os movimentos sociais, fazendo política de comunicação, com resgate da memória do PT e preparar o partido para os desafios das eleições de 2026. Já para presidente nacional do partido, apoio o companheiro Edinho Silva, e o candidato a presidente estadual o deputado federal Kiko Celeguim, todos da corrente CNB, a mesma do presidente Lula, que governa o país com esta e com as demais correntes do nosso partido.

Também tenho percorrido o Estado de São Paulo, nos últimos meses, para debater e fortalecer o partido no Interior, com mais de três mil filiados participando das discussões da tese. Somos contra o termo refundar, o PT precisa ser fortalecido e ser reconstruído face aos ataques recebidos desde 2013 até a eleição do presidente Lula, que foi eleito pela terceira vez, mesmo saindo da prisão, pelo que representa. Precisamos dar condições de mobilização para a militância, e isso tem que ser natural e não ser criminalizado. Quem é contra isso deveria rasgar os recursos do fundo partidário. Como atual vice-presidente estadual do partido, lutarei para que os diretórios com mais de 50 mil habitantes tenham condições de funcionamento estruturado, para que a militância possa se reunir, se formar e mobilizar. Farei isso sem titubear. Nos da chapa “PT Unido e de Luta” sabemos que estamos encaminhando uma proposta correta.

A gestão do prefeito Hélio Zanatta em Piracicaba completou seis meses. Como a senhora, que foi candidata a prefeita na última eleição municipal, avalia os primeiros meses da administração?

Essa administração não me surpreende. Toma decisões de cima para baixo, sem ouvir a população, como no caso da reforma administrativa feita para apadrinhar apoiadores. Também penalizou a população piracicabana com a taxa de iluminação e dá sinais de que virá com novas medidas para ampliar a arrecadação do município. Já fez cortes no orçamento municipal, atingindo a saúde e a educação, áreas essenciais. Além disso, tentou se apropriar de conquistas alheias, como no caso das ambulâncias do SAMU, e dos aceleradores lineares para a Santa Casa, tentando emplacar uma marca como sendo dele, uma tentativa de enganar a população. Em vez de “desenrolar” problemas crônicos da cidade, ter um olhar especial para a questão ambiental, o nosso Rio Piracicaba, os problemas sociais e atuar para que a cidade continue prosperando, gerando emprego e renda, como prometeu, suas medidas estão deixando a população piracicabana apreensiva. Tem demonstrado que falta a ele uma visão mais estadista, de governar com os diversos poderes. Dou como exemplo a recentemente entrega de 332 casas no Residencial Nova Suíça, em que o município entrou com a área, o governo federal bancou a construção, através do Programa Minha Casa, Minha Vida, e o governo estadual com a entrada do financiamento dos imóveis, através do Programa Casa Paulista. É necessário entender que a eleição já acabou e que a disputa se dá apenas no período eleitoral. Admitir a necessidade de apoios e pedir ajuda não diminui, mostra grandeza.