Sob a regência de Tiago Fagundes e com acompanhamento ao piano de André Grella, o grupo apresenta um repertório que destaca grandes nomes da música brasileira, como Dorival Caymmi, Heitor Villa-Lobos, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.

O Coral do Guri de Piracicaba realiza neste domingo (30), às 10h30, no Sesc, o último concerto de 2025. A apresentação gratuita marca o encerramento da temporada e integra as comemorações pelos 30 anos do Programa Guri, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo gerida pela Santa Marcelina Cultura.

O Coral do Guri de Piracicaba, um dos 29 grupos musicais do programa, é formado por jovens talentos da região e conta com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural, e da Prefeitura de Santo Antônio de Posse. As atividades do Guri na cidade acontecem no Armazém da Cultura, na Estação da Paulista, onde jovens podem estudar música gratuitamente. O polo segue com inscrições abertas para quem deseja iniciar a formação musical.

Para José David, coordenador do polo de Piracicaba, o encerramento da temporada tem significado duplo. “Esse concerto integra uma ampla programação organizada pela nossa gestora em comemoração aos 30 anos do Guri no Estado. É um ano especialmente significativo, em que também celebramos os 20 anos de atuação do programa na cidade. Será uma manhã descontraída, alegre e musical, com a participação do Grupo de Iniciação Musical de Adultos na abertura e, claro, do Coral do Guri de Piracicaba”, afirma.

O concerto será realizado no Sesc Piracicaba, localizado na rua Ipiranga, 155, com entrada gratuita.

