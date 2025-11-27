A semana chega repleta de opções para quem quer aproveitar a cena cultural de Piracicaba, com teatro, música, cinema, literatura, dança, festivais e ações formativas espalhados pela cidade. Entre tantas atividades gratuitas ou a preços acessíveis, o destaque fica para o tradicional encontro de corais, que celebra décadas de história e promete noites emocionantes. Veja os principais eventos desta semana!
Espetáculo “Malévola e a Bela Adormecida”
O Teatro do Engenho recebe nesta quinta (27) e sexta-feira (28), às 20h, o espetáculo “Malévola e a Bela Adormecida – O Poder do Amor”, produzido pela Cor&Corpo – Artes e Dança. A apresentação reúne mais de 110 artistas de diferentes idades e estilos, unindo ballet, jazz, dança contemporânea, dança do ventre, dança cigana, street dance, K-pop e teatro.
Com figurinos detalhados, trilha cuidadosamente selecionada e uma cenografia de inspiração cinematográfica, o espetáculo promete envolver o público em uma experiência sensorial e emocional. Os ingressos estão disponíveis no site da Mega Bilheteria e na bilheteria do próprio teatro.
Peça “Jacinta. Você Só Morre Quando Dizem Seu Nome Pela Última Vez”
A peça “Jacinta. Você Só Morre Quando Dizem Seu Nome Pela Última Vez” chega a Piracicaba nesta quinta-feira (27), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, como parte do 20º Fentepira. A apresentação é gratuita, com retirada de ingressos 1h antes do espetáculo na bilheteria. Produzido pela Cia do Pássaro e integrante da Trilogia do Resgate, o espetáculo une poesia, força cênica e crítica social para revisitar uma história marcada por apagamento.
Baseada no caso real de Jacinta Maria de Santana, mulher negra brasileira que teve o corpo embalsamado e utilizado em trotes universitários por quase três décadas, a peça busca devolver a ela sua humanidade e sua memória. A montagem confronta o racismo estrutural e a desumanização que marcaram sua trajetória, convidando o público a refletir sobre justiça, memória e a importância de dizer nomes que a história tentou silenciar.
3º Pira Beer – Festival de Cerveja Artesanal
A terceira edição do Pira Beer – Festival de Cerveja Artesanal começa nesta sexta-feira (28) e termina no domingo (30), no Parque João Hermann Neto (Parque da Rua do Porto), com entrada gratuita. Os horários serão: sexta das 17h às 22h30; sábado das 11h às 22h; e domingo das 11h às 19h. O evento reunirá 16 cervejarias artesanais, drinkeria comandada pelo Sucupira, além de uma ampla praça de alimentação. O PassaChopp será aplicado novamente, em quantidade limitada, premiando quem experimentar chopps de todas as cervejarias com um copo térmico personalizado. É proibida a entrada com cooler.
A programação musical contará com nove atrações: Via Pública e Rubber Soul na sexta (17h às 22h30); Cat Back, Sapos da Noite, Garage Bomb e Cólica Renal no sábado (11h às 22h); e Grupo Versão, The Fishes e Rocktrip no domingo (11h às 19h). As cervejarias participantes são A Tutta Birra, Ampere, Casa da Mina Beer, Cevada Pura, Dama Bier, Em Nome do Malte, Escafandrista, Green Fish Brewing, Hop Flyers, HZB, Komtainer Beer, Nhô Quim, Peixe Para, Sexto Sentido, Vibeer e Vitruviana. Organizado pela Prefeitura de Piracicaba, via Secretaria Municipal de Turismo, o festival conta com apoio da PiraCerva e apoio institucional do Governo do Estado, integrando cervejarias da região turística Serra do Itaqueri. Para mais informações: (19) 3403-2648, WhatsApp (19) 99697-5905 ou turismo@piracicaba.sp.gov.br.
Eventos culturais na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal de Piracicaba preparou uma programação especial para esta sexta (28) e sábado (29), reunindo cinema, palestra formativa, música e teatro, com todas as atividades gratuitas. A abertura acontece na sexta-feira (28), às 19h, com a exibição-teste do longa-metragem Flora, dirigido por Beto Oliveira e produzido majoritariamente em Piracicaba. O filme conta a história de Flora Maria Blumer de Toledo, mulher escravizada por 48 anos que, após a alforria, passa a questionar o verdadeiro significado da liberdade, abordando ancestralidade, memória negra e os impactos ainda presentes das violências históricas. Após a sessão, haverá bate-papo com integrantes da rede Cena 14 sobre produção audiovisual e políticas culturais.
No sábado (29), às 11h, a programação segue com a palestra formativa Artes Cênicas, realizada pela Associação Guarantã, que vai tratar do trabalho do ator na tradicional Paixão de Cristo de Piracicaba, mediada por Tiara Silva e Wellington Camargo. Às 16h, acontece o Recital de Musicalização com crianças de 1 a 6 anos, apresentando peças folclóricas, tradicionais e clássicas com diversos instrumentos. Encerrando o fim de semana, às 19h, o público confere o espetáculo teatral Sociedade: uma tragédia anunciada, do Grupo de Teatro Estudantil Metamorfose, que aborda desigualdade, racismo, fome, violência e outros dramas sociais por meio de monólogos que mesclam denúncia e poesia. A programação ocorre no auditório e no anfiteatro da Biblioteca, com entrada gratuita.
Lançamento do livro “Jogos e Brincadeiras Trentino Tirolesas na Cultura de Piracicaba”
O livro "Jogos e Brincadeiras Trentino Tirolesas na Cultura de Piracicaba" será lançado neste sábado (29), às 15h, na Escola Samuel de Castro Neves, em Santana, com uma exposição de fotos e ilustrações produzida pelo Coletivo Rec junto aos estudantes. A obra, da educadora Priscila Lima Ferreira, resulta de uma pesquisa colaborativa com mulheres das comunidades de Santa Olímpia e Santana, registrando memórias da infância e brincadeiras tradicionais trentino-tirolesas. O projeto inclui ainda um lançamento virtual em 18 de dezembro, pelo YouTube (@brincadeiras.tirolesas), com acessibilidade em Libras, além de futuras ações na Secretaria Municipal de Educação, na Câmara de Vereadores e quatro oficinas públicas gratuitas.
Financiado pelo Edital de Fomento Cultsp – Pnab nº 28/2024, o trabalho consolida práticas culturais ancestrais e amplia sua transmissão para novas gerações, com distribuição do livro para escolas da rede municipal e versões acessíveis em audiobook com audiodescrição e Libras. A produção envolve profissionais como Natalia Puke (produção executiva), Luna Carvalho (edição), Ida Carneiro Martins (revisão), Ina Gouveia (ilustrações) e o Coletivo Rec (exposição). O projeto reforça a preservação da herança trentino-tirolesa de Santa Olímpia e Santana, marcada por brincadeiras, cantigas, danças, culinária e tradições locais.
Evento “Onde pulsa o tambor, pulsa a nossa história”
Piracicaba encerra neste sábado (29) a programação do Mês da Consciência Negra com um grande encontro cultural no Parque Histórico Quilombo Corumbataí, das 15h às 20h. Organizado pela Sociedade Beneficente Treze de Maio, o evento leva o tema “Onde pulsa o tambor, pulsa a nossa história. Piracicaba é território negro” e destaca a potência histórica e simbólica de realizar a celebração em um território quilombola. A programação gratuita reúne artistas da nova geração do samba e da música negra local, incluindo DJ de Kalifa, Grupo Dopamina, Nego Thom & Rempa do Groove e É Nosso Samba, além de uma feira criativa com artesãos, empreendedores e coletivos culturais que reforçam a economia cultural negra da região. Para os organizadores, o encerramento no quilombo representa não só uma celebração, mas uma reafirmação da identidade negra e da importância desse legado na formação do município.
O evento também evidencia o trabalho constante da Sociedade Beneficente Treze de Maio, instituição histórica fundada no século XIX e reconhecida como um dos pilares da comunidade negra no país. De acordo com o diretor cultural Paulo Cesar Ferraz (Teda), a programação não se limita à data simbólica e segue fortalecida ao longo do ano — inclusive com a chegada, já em dezembro, do historiador e pesquisador Luiz Antonio Simas, referência nacional em samba, carnaval e cultura afro-brasileira. Para o presidente José Luis Teodoro, o Treze tem missão direta de preservar a memória do Quilombo Corumbataí e ampliar o diálogo sobre igualdade racial. Assim, o encontro cultural se torna um marco que une música, memória, ancestralidade e futuro, celebrando a resistência negra em Piracicaba por meio da arte, da juventude e das tradições que moldam a cidade.
Evento “Adota Pet”
O Shopping Piracicaba realizará a última edição do Adota PET de 2025 neste sábado (29) e domingo (30), das 14h às 17h, no Piso L1 (ao lado da Praça de Eventos Norte). Este evento gratuito, promovido em parceria com a ONG SPPA (Sociedade Protetora dos Animais de Piracicaba) e a Pet Camp, visa reforçar o compromisso do shopping com a causa animal e incentivar a adoção responsável. Serão disponibilizados cerca de 50 pets resgatados e vermifugados. Os adotantes receberão brindes da Pet Camp, ração e potinho da Purina, e poderão tirar dúvidas sobre vacinas e imunização com profissionais do Hospital Veterinário Piracicaba – Dr. Jacob.
Para adotar um animal, é necessário ter mais de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um termo de responsabilidade, garantindo o compromisso com o bem-estar do pet. A iniciativa busca promover a guarda consciente, dar visibilidade aos animais resgatados que esperam por um novo lar e confirma a relevância do projeto no incentivo à adoção responsável, como destacou a gerente de marketing do shopping.
Mercadin de Natal Piracicaba
A 17ª edição do Mercadin di Nadal acontece neste sábado (29) e domingo (30), no Engenho Central, trazendo para Piracicaba a atmosfera dos tradicionais mercados de Natal da região do Tirol. Organizado pelas comunidades trentino-tirolesas de Piracicaba, Santana e Santa Olímpia, o evento reúne apresentações culturais, venda de artigos natalinos, artesanato típico, comidas das colônias italianas e, como novidade deste ano, oficinas culinárias. A programação começa às 9h nos dois dias — seguindo até 20h no sábado e 17h no domingo — e segue também nos dias 6 e 7 de dezembro, com entrada gratuita.
Mais que uma feira, o Mercadin di Nadal celebra a preservação cultural e a união das comunidades tirolesas, mantendo vivas tradições que remontam ao século XIV, quando artesãos vendiam itens natalinos para celebrar o nascimento de Jesus e São Nicolau. Hoje, o evento recria esse ambiente simbólico e acolhedor, repleto de artesanato, enfeites e manifestações culturais. Entre as atrações deste fim de semana estão a banda GMP Brass, oficinas de Grostoi e Bolinhos do Tirol, além de apresentação do grupo de danças folclóricas Santa Olímpia.
30º Encontro de Corais “luzes e Vozes”
O 30º Encontro de Corais “Luzes & Vozes”, realizado pela Esalq/USP, acontece entre 1º e 5 de dezembro, celebrando uma tradição cultural iniciada em 1996. O evento reunirá corais de escolas, universidades, igrejas e comunidades de várias cidades, além do Presépio Vivo, em cinco noites de apresentações gratuitas no Salão Nobre da Esalq, sempre a partir das 19h30. O Coral Luiz de Queiroz, anfitrião e comemorando 30 anos de história, abre e encerra cada noite ao lado do Coral Luiz de Queiroz–Noite, sob regência da maestrina Cíntia Pinotti, que coordena o encontro há 27 anos.
Ao todo, dezenas de grupos participarão, e cada coral terá 20 minutos de apresentação. No encerramento diário, todos os corais sobem juntos ao palco para cantar uma peça em uníssono; neste ano, a escolha é “Vinde cantai, nasceu Jesus”, de Handel, em homenagem à edição histórica do evento. A programação destaca a força do canto coral como expressão artística e comunitária, reforçando o papel da Esalq como importante polo cultural de Piracicaba.
SESI Piracicaba
O espetáculo “Até Quando?”, protagonizado pelas bailarinas e coreógrafas Jussara Miller e Cora Laszlo, mãe e filha, chega ao Teatro do SESI Piracicaba nesta quinta-feira (27), às 20h, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo site MEU SESI. A apresentação faz um diálogo poético entre gerações, colocando em cena a maturidade e a juventude como forças complementares.
A montagem integra uma temporada realizada pelo Edital Fomento CultSP, que prevê apresentações em diversas cidades e ações formativas, reforçando a relevância do debate sobre envelhecimento e etarismo na dança contemporânea. Jussara e Cora propõem uma experiência sensorial que valoriza vitalidade, história e continuidade, estimulando uma mirada mais afetiva, e menos preconceituosa sobre diferentes fases da vida.
SESC Piracicaba
27/11 — Quinta-feira: A programação começa às 19h no Espaço de Tecnologias e Artes, com a roda de conversa “Saúde Mental e Integral da População LGBTQIA+”, mediada por Ísis Gois e Gabriela Naomi. A atividade aborda cuidado psicossocial, práticas clínicas afirmativas, identidade de gênero e acolhimento nos serviços de saúde. A participação é gratuita, e oferece um espaço seguro para diálogo e troca de experiências.
28/11 — Sexta-feira: O Teatro recebe às 20h o espetáculo de dança “Estudos Singulares”, do Coletivo SalaMuda, que explora improvisação em tempo real a partir da relação entre música e movimento. Baseado em um método próprio do grupo, o trabalho propõe uma experiência sensorial fluida e imprevisível. Os ingressos estão à venda na bilheteria desde 12/11, com valores de R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).
29/11 — Sábado: Às 16h, a Praça se transforma em palco para o espetáculo circense gratuito “1,2,3 S.O.M.E. — Show Onírico de Magia Espetacular”, do Coletivo Bassusseder. Voltada ao público infantil e às famílias, a apresentação traz um “mestre da magia” que tenta realizar truques que nunca saem como planejado, misturando humor, palhaçaria e participação direta do público em um ambiente leve e divertido. A atividade é totalmente gratuita.
30/11 — Domingo: O Teatro traz duas atrações gratuitas com retirada de ingressos 1 hora antes. Às 10h30, o Coral Guri de Piracicaba apresenta um repertório diverso que passa pelos Negro Spirituals, por obras de Heitor Villa-Lobos e por músicas populares brasileiras, destacando o talento dos jovens músicos do projeto. Já às 13h30, ocorre a exibição gratuita do filme “Sorry, Baby”, vencedor de melhor roteiro no Festival de Sundance e exibido também na Quinzena dos Cineastas em Cannes. O longa acompanha Agnes após um acontecimento traumático, explorando sutilezas emocionais e a vida que segue ao redor dela.
A programação completa pode ser consultada no site do Sesc Piracicaba.