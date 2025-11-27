Piracicaba encerra neste sábado (29) a programação do Mês da Consciência Negra com um grande encontro cultural no Parque Histórico Quilombo Corumbataí, das 15h às 20h. Organizado pela Sociedade Beneficente Treze de Maio, o evento leva o tema “Onde pulsa o tambor, pulsa a nossa história. Piracicaba é território negro” e destaca a potência histórica e simbólica de realizar a celebração em um território quilombola. A programação gratuita reúne artistas da nova geração do samba e da música negra local, incluindo DJ de Kalifa, Grupo Dopamina, Nego Thom & Rempa do Groove e É Nosso Samba, além de uma feira criativa com artesãos, empreendedores e coletivos culturais que reforçam a economia cultural negra da região. Para os organizadores, o encerramento no quilombo representa não só uma celebração, mas uma reafirmação da identidade negra e da importância desse legado na formação do município.

O evento também evidencia o trabalho constante da Sociedade Beneficente Treze de Maio, instituição histórica fundada no século XIX e reconhecida como um dos pilares da comunidade negra no país. De acordo com o diretor cultural Paulo Cesar Ferraz (Teda), a programação não se limita à data simbólica e segue fortalecida ao longo do ano — inclusive com a chegada, já em dezembro, do historiador e pesquisador Luiz Antonio Simas, referência nacional em samba, carnaval e cultura afro-brasileira. Para o presidente José Luis Teodoro, o Treze tem missão direta de preservar a memória do Quilombo Corumbataí e ampliar o diálogo sobre igualdade racial. Assim, o encontro cultural se torna um marco que une música, memória, ancestralidade e futuro, celebrando a resistência negra em Piracicaba por meio da arte, da juventude e das tradições que moldam a cidade.

