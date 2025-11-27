Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
ZOOTOPIA 2
Os heróis Judy Hopps e Nick Wilde retornam para uma nova e inusitada missão na movimentada Zootopia. Depois de solucionarem o maior caso da história da cidade, a dupla recebe uma ordem inesperada do Chefe Bogo: participar do programa de aconselhamento “Parceiros em Crise”. Enquanto tentam lidar com as dinâmicas nada convencionais desse treinamento obrigatório, um novo enigma surge com a chegada de Gary De’Snake, um réptil enigmático e venenoso que desperta suspeitas por onde passa.
MÃE FORA DA CAIXA
Manu é uma mulher realizada que acredita ter tudo sob controle, mesmo levando uma vida corrida e cheia de compromissos. Mas seus planos mudam de direção quando descobre que está grávida pela primeira vez. Ao lado do marido, ela passa a enfrentar os medos, as dúvidas e os pequenos caos que acompanham a chegada de um bebê. Com humor e leveza, a história retrata de forma sincera os desafios e descobertas da maternidade em uma família que está apenas começando essa nova jornada.
MORRA, AMOR
Uma dona de casa que vive em uma região rural isolada enfrenta uma batalha diária contra sua própria mente enquanto tenta lidar com as pressões da maternidade e de um casamento sufocante. Inspirada no romance de Ariana Harwickz, a trama dirigida por Lynne Ramsay mergulha na rotina dessa mulher que, afastada de tudo e todos, luta para manter a sanidade enquanto a psicose avança e sua realidade começa a se fragmentar.
BUGONIA
Bugonia é uma comédia e sátira que envolve uma dupla de homens conspiracionistas que sequestram a empresária de uma grande companhia com a crença de que ela é uma alienígena que planeja destruir o planeta.
SEGUEM EM CARTAZ
Wicked: Parte II; Truque de Mestre 3 – O 3º Ato; Maurício de Souza – O Filme; Eu e Meu Avô Nihonjin; O Sobrevivente; O Agente Secreto; Bia Mais Um; Jujutsu Kaisen: Execução.
FILMES EM PRÉ-ESTREIA
Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing (estreia em 29/11); Five Nights At Freddy's 2 (estreia em 04/12).