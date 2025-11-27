Manu é uma mulher realizada que acredita ter tudo sob controle, mesmo levando uma vida corrida e cheia de compromissos. Mas seus planos mudam de direção quando descobre que está grávida pela primeira vez. Ao lado do marido, ela passa a enfrentar os medos, as dúvidas e os pequenos caos que acompanham a chegada de um bebê. Com humor e leveza, a história retrata de forma sincera os desafios e descobertas da maternidade em uma família que está apenas começando essa nova jornada.

MORRA, AMOR