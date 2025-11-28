A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou novas restrições envolvendo produtos vendidos como “canetas emagrecedoras” que usam substâncias agonistas de GLP-1. A medida foi tomada após a identificação de propaganda e comércio ilegal, sobretudo na internet, prática proibida para medicamentos no país.

As resoluções publicadas proíbem fabricar, distribuir, importar, comercializar, divulgar e utilizar produtos que não têm autorização sanitária para circular no Brasil. A ausência de registro significa que esses itens nunca tiveram sua eficácia, qualidade e segurança avaliadas pela Anvisa, tornando o uso um risco para a saúde.