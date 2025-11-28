A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou novas restrições envolvendo produtos vendidos como “canetas emagrecedoras” que usam substâncias agonistas de GLP-1. A medida foi tomada após a identificação de propaganda e comércio ilegal, sobretudo na internet, prática proibida para medicamentos no país.
As resoluções publicadas proíbem fabricar, distribuir, importar, comercializar, divulgar e utilizar produtos que não têm autorização sanitária para circular no Brasil. A ausência de registro significa que esses itens nunca tiveram sua eficácia, qualidade e segurança avaliadas pela Anvisa, tornando o uso um risco para a saúde.
Entre os produtos impactados estão:
- Lipoless;
- Lipoless Éticos;
- T.G. 5;
- T.G. Indufar;
- Tirzazep Royal Pharmaceuticals.
A agência reforça que o objetivo é coibir desvios de uso e impedir que consumidores adquiram substâncias sem qualquer comprovação de controle ou origem.
Apesar da proibição, a Anvisa esclarece que existem medicamentos regulares da classe dos agonistas de GLP-1 disponíveis no país. Eles são comercializados apenas pelos detentores de registro, que também são responsáveis por intercorrências relacionadas ao uso. No Brasil, todos os medicamentos dessa categoria exigem prescrição médica com retenção de receita.