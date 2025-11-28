28 de novembro de 2025
Venda de spray de pimenta é liberada em farmácias; COMO COMPRAR

O Estado do Rio de Janeiro deu um novo passo na política de proteção às mulheres com a sanção da Lei 11.025/2025, que regulamenta a venda e o porte de sprays de extratos vegetais, conhecidos como spray de pimenta. A medida, assinada pelo governador Cláudio Castro, estabelece normas específicas para que a comercialização ocorra de forma segura e controlada.

A partir de agora, o produto passa a ser vendido exclusivamente em farmácias, mediante apresentação de documento de identificação com foto. Apenas mulheres acima de 18 anos podem efetuar a compra, limitada a duas unidades mensais. O uso, no entanto, é permitido também para adolescentes a partir dos 16 anos, desde que tenham autorização formal dos responsáveis.

Um dos pontos mais relevantes da legislação é o suporte às mulheres protegidas por decisões judiciais contra violência doméstica. Nessas situações, o governo do Rio de Janeiro fornecerá o spray gratuitamente. O agressor deverá arcar com os custos do item, reembolsando o Estado e assumindo uma penalidade financeira adicional.

Para evitar que o produto civil seja confundido com modelos profissionais, a lei define critérios técnicos: concentração máxima de 20% dos extratos vegetais e recipientes com até 70 gramas. Dispositivos maiores ou com agentes mais potentes seguem restritos às forças policiais e às Forças Armadas.

O texto aprovado na Alerj tem autoria de parlamentares como Sarah Poncio (Solidariedade) e Rodrigo Amorim (União), que defendem o spray como uma ferramenta capaz de ampliar a sensação de segurança e oferecer alguns segundos essenciais de reação em casos de ameaça. Antes da regulamentação, produtos semelhantes eram encontrados em plataformas online sem controle de idade ou procedência.

