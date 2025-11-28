O Estado do Rio de Janeiro deu um novo passo na política de proteção às mulheres com a sanção da Lei 11.025/2025, que regulamenta a venda e o porte de sprays de extratos vegetais, conhecidos como spray de pimenta. A medida, assinada pelo governador Cláudio Castro, estabelece normas específicas para que a comercialização ocorra de forma segura e controlada.

A partir de agora, o produto passa a ser vendido exclusivamente em farmácias, mediante apresentação de documento de identificação com foto. Apenas mulheres acima de 18 anos podem efetuar a compra, limitada a duas unidades mensais. O uso, no entanto, é permitido também para adolescentes a partir dos 16 anos, desde que tenham autorização formal dos responsáveis.