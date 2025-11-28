Entre os destaques, o público encontrará uma escultura do Mickey com 6 metros de altura, trilhas de luz, ativações imersivas e uma programação que promete atrair visitantes de diferentes regiões do país. A cenografia, pensada para criar um percurso visual completo, inclui ainda uma árvore de 35 metros equipada com mais de 100 mil LEDs, um dos pontos mais aguardados pelos visitantes.

A capital paranaense será palco de uma iniciativa inédita no calendário turístico brasileiro: um grande evento natalino inspirado no universo Disney, que transformará 78 mil m² do Parque Barigui em um complexo de luzes, música, cenários e experiências interativas. A ação integra o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, programado para ocorrer entre 5 e 23 de dezembro, e foi confirmada pela Prefeitura de Curitiba.

Uma das experiências mais democráticas do evento será o Disney+ Open Air, que exibirá gratuitamente filmes clássicos ao ar livre todos os dias. As sessões terão 60 minutos e acontecerão às 9h30, 15h e 19h, na península do lago. A proposta combina natureza, projeção e nostalgia em um mesmo espaço, ampliando o clima natalino já característico da cidade.

Parque Barigui vira cenário de fantasia

O chamado Parque Mágico reunirá ambientações temáticas distribuídas por toda a área verde. O túnel iluminado na pista de caminhada, esculturas gigantescas e espaços instagramáveis compõem a experiência. A intenção, segundo o município, é transformar o Barigui em um verdadeiro “corredor encantado”, unindo tecnologia, som e luz de forma contínua.

A instalação integra a programação maior do Natal de Curitiba, que teve início em 24 de novembro e se estende até 6 de janeiro de 2026, totalizando mais de 150 apresentações em diversos pontos da cidade.

Espetáculo exclusivo para o público brasileiro