A capital paranaense será palco de uma iniciativa inédita no calendário turístico brasileiro: um grande evento natalino inspirado no universo Disney, que transformará 78 mil m² do Parque Barigui em um complexo de luzes, música, cenários e experiências interativas. A ação integra o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, programado para ocorrer entre 5 e 23 de dezembro, e foi confirmada pela Prefeitura de Curitiba.
Entre os destaques, o público encontrará uma escultura do Mickey com 6 metros de altura, trilhas de luz, ativações imersivas e uma programação que promete atrair visitantes de diferentes regiões do país. A cenografia, pensada para criar um percurso visual completo, inclui ainda uma árvore de 35 metros equipada com mais de 100 mil LEDs, um dos pontos mais aguardados pelos visitantes.
Cinema ao ar livre será uma das atrações mais procuradas
Uma das experiências mais democráticas do evento será o Disney+ Open Air, que exibirá gratuitamente filmes clássicos ao ar livre todos os dias. As sessões terão 60 minutos e acontecerão às 9h30, 15h e 19h, na península do lago. A proposta combina natureza, projeção e nostalgia em um mesmo espaço, ampliando o clima natalino já característico da cidade.
Parque Barigui vira cenário de fantasia
O chamado Parque Mágico reunirá ambientações temáticas distribuídas por toda a área verde. O túnel iluminado na pista de caminhada, esculturas gigantescas e espaços instagramáveis compõem a experiência. A intenção, segundo o município, é transformar o Barigui em um verdadeiro “corredor encantado”, unindo tecnologia, som e luz de forma contínua.
A instalação integra a programação maior do Natal de Curitiba, que teve início em 24 de novembro e se estende até 6 de janeiro de 2026, totalizando mais de 150 apresentações em diversos pontos da cidade.
Espetáculo exclusivo para o público brasileiro
Além das atrações fixas, o evento contará com um show ao vivo criado especialmente para a edição curitibana. Mais de 30 artistas compõem o elenco, que apresentará números com trilha sonora original, figurinos temáticos e efeitos especiais. As apresentações ocorrem de 16 a 23 de dezembro, às 16h e 20h, com sessões extras às 11h, entre 19 e 23 de dezembro.
Todos os ingressos já estão esgotados.
Programação resumida
- Disney+ Open Air – 5 a 23/12, às 9h30, 15h e 19h (gratuito)
- Parque Mágico – 5 a 23/12, com atrações abertas ao público
- Espetáculo ao vivo – 16 a 23/12, às 16h e 20h, sessões extras às 11h (ingressos esgotados)
- Natal de Curitiba – apresentações até 23/12 e decoração ativa até 6/01/2026
Com uma cenografia comparável a grandes produções internacionais, o evento reforça o papel de Curitiba como destino turístico natalino e marca a primeira celebração oficial da Disney nesse formato no Brasil.