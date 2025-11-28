Segundo especialistas, os links fraudulentos circulam por redes sociais, aplicativos de mensagens, e-mails e até anúncios aparentemente legítimos. Os criminosos atraem as vítimas com supostos descontos que chegam a 70% e, ao tentar concluir a compra, o usuário é levado a um checkout falso que só aceita Pix — método preferido pelos golpistas pela rapidez da transferência.

A proximidade da Black Friday abriu espaço para uma nova onda de fraudes no comércio online. A empresa de segurança digital ESET identificou uma série de páginas falsas que imitam as lojas Havan e Shopee, criadas com o objetivo de enganar consumidores que buscam ofertas expressivas. A estratégia dos golpistas combina anúncios enganosos, engenharia social e páginas que reproduzem fielmente o visual das plataformas originais.

Os ataques seguem um padrão bem definido: mensagens de “últimas unidades”, contadores regressivos e alertas de urgência pressionam o consumidor a finalizar a compra. Antes do pagamento, porém, os sites exigem dados pessoais como nome, e-mail e telefone, informações que podem ser usadas posteriormente em novas fraudes.

No caso de uma página fraudulenta atribuída à Havan, por exemplo, um kit de recipientes herméticos é oferecido por R$ 99,36 exclusivamente via Pix. Já no golpe que simula a Shopee, o usuário percebe que caiu na armadilha apenas depois de concluir o pagamento, quando não recebe confirmação alguma — e o produto, naturalmente, nunca chega.

Para evitar transtornos, especialistas recomendam desconfiar de promoções exageradas, especialmente quando enviadas por links desconhecidos. A orientação é sempre acessar a loja digitando o endereço no navegador ou pelo aplicativo oficial — e desconfiar de sites que oferecem apenas uma forma de pagamento.