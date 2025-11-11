A temporada de descontos da Black Friday, tão aguardada por consumidores em busca de ofertas, traz consigo um cenário de alerta para a segurança digital. Enquanto as lojas se preparam para impulsionar as vendas, os cibercriminosos também se organizam para explorar o aumento do volume de compras online e o senso de urgência que as promoções geram. O resultado é um ambiente propício para a proliferação de golpes virtuais, que podem levar a roubo de dados, infecção por softwares maliciosos e, em última instância, prejuízos financeiros significativos.

A sofisticação dos ataques tem crescido, com criminosos utilizando desde promoções falsas e sites fraudulentos até mensagens de phishing altamente convincentes. Um ponto de atenção especial é o uso de equipamentos corporativos para compras pessoais, o que pode expor informações sigilosas e comprometer toda a rede de uma empresa. "A Black Friday é um dos períodos mais críticos do ano em termos de segurança digital. Golpistas aproveitam o aumento das compras on-line para aplicar ataques sofisticados. É essencial verificar a procedência das lojas, desconfiar de ofertas muito vantajosas e jamais usar equipamentos corporativos para fins pessoais", adverte Cássio de Araújo, diretor-adjunto de Governança & Segurança de TI do Grupo Marista.

Estratégias para Compras Seguras na Black Friday