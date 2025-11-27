A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) apresentou nesta quinta-feira (27) à Prefeitura de Piracicaba os primeiros resultados técnicos do UniversalizaSP, com projeções iniciais que indicam cerca de R$1 bilhão em investimentos. Atualmente, o município perde 51% da água tratada ao longo da rede, e com os recursos previstos seria possível reduzir esse patamar a 25%. Isso permitiria atender, sem novas captações, aproximadamente 249 mil pessoas, o equivalente a cerca de 58% da população de Piracicaba.
O UniversalizaSP é um programa que apoia as cidades paulistas na ampliação da segurança hídrica, redução de perdas e universalização do acesso à água limpa, além de oferecer destinação adequada de esgoto em áreas rurais. Os estudos incluem um levantamento georreferenciado da população atendida na cidade, que mostra que mais de 8 mil domicílios não têm acesso à água tratada — aproximadamente 6,8 mil em áreas rurais, cerca de 1 mil em áreas urbanas formais e outras 363 em assentamentos informais. Em percentual, a distribuição de água chega a aproximadamente 98% da população.
Saiba Mais:
No esgotamento sanitário, o programa indica que o foco seja direcionado para as áreas rurais, já que o município conta hoje com uma concessionária que atende a população urbana. Com o UniversalizaSP, Piracicaba poderá direcionar investimentos para elevar de forma consistente a cobertura dos serviços para a população mais vulnerável, alinhada às metas do Novo Marco Legal do Saneamento.
Outras ações previstas incluem modernização e substituição de redes antigas, setorização dos sistemas de distribuição, e instalação de novos hidrômetros, uma vez que 14% dos domicílios atendidos não têm seu consumo medido hoje.
Para garantir a oferta de água, estão previstas a ampliação e modernização da ETA Luiz de Queiroz e a implantação de etapas avançadas de tratamento para a captação do Rio Piracicaba. Além disso, para redução de perdas, a rede será modernizada, com hidrômetros inteligentes e controle de pressão online, em tempo real.
Os estudos também mostram oportunidades para reforçar a segurança hídrica em Piracicaba. A principal captação na Bacia do Corumbataí opera em cerca de 72% do limite recomendável, e a água captada no Rio Piracicaba tem elevado teor de poluentes. Dois projetos já estão mapeados para enfrentar esse desafio: uma barragem no Ribeirão Passa Cinco para regularizar vazões; e a requalificação de dois poços que apresentam estado de conservação baixo. Essas ações, combinadas à redução de perdas, aumentam a resiliência do município diante de eventos climáticos extremos.
Durante o encontro, a secretária Natália Resende destacou que o trabalho inaugura uma nova etapa de planejamento para Piracicaba. “O UniversalizaSP oferece uma base técnica robusta para que o município avance em soluções integradas de água, esgoto e drenagem. Os resultados indicam caminhos consistentes para modernizar o sistema e fortalecer a segurança hídrica de forma sustentável.”
Sobre o UniversalizaSP
Instituído pelo Governo do Estado com a meta de assegurar segurança hídrica, reduzir perdas e universalizar o acesso à água limpa, coleta e tratamento de esgoto nos municípios paulistas, o programa UniversalizaSP baseia-se em um modelo de Parceria Público-Privada (PPP)