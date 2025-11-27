A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) apresentou nesta quinta-feira (27) à Prefeitura de Piracicaba os primeiros resultados técnicos do UniversalizaSP, com projeções iniciais que indicam cerca de R$1 bilhão em investimentos. Atualmente, o município perde 51% da água tratada ao longo da rede, e com os recursos previstos seria possível reduzir esse patamar a 25%. Isso permitiria atender, sem novas captações, aproximadamente 249 mil pessoas, o equivalente a cerca de 58% da população de Piracicaba.

O UniversalizaSP é um programa que apoia as cidades paulistas na ampliação da segurança hídrica, redução de perdas e universalização do acesso à água limpa, além de oferecer destinação adequada de esgoto em áreas rurais. Os estudos incluem um levantamento georreferenciado da população atendida na cidade, que mostra que mais de 8 mil domicílios não têm acesso à água tratada — aproximadamente 6,8 mil em áreas rurais, cerca de 1 mil em áreas urbanas formais e outras 363 em assentamentos informais. Em percentual, a distribuição de água chega a aproximadamente 98% da população.

Saiba Mais: