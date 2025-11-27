Um confronto entre equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) e um suspeito apontado como integrante de uma facção criminosa resultou na morte do indivíduo no bairro Gilda. A ocorrência levou à adoção de mudanças imediatas no trajeto do transporte coletivo que atende a região.
As linhas que circulam pelos bairros Gilda, Bosques e Mário Dedini passaram a realizar o retorno em uma rotatória próxima ao supermercado São Francisco, sem cumprir o percurso completo até os pontos finais. A alteração foi implementada por medida de segurança após o confronto.
A orientação para os passageiros é que observem o novo local de parada e considerem a possibilidade de aumento no tempo de deslocamento até que o atendimento seja restabelecido nos trajetos usuais.