Um confronto entre equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) e um suspeito apontado como integrante de uma facção criminosa resultou na morte do indivíduo no bairro Gilda. A ocorrência levou à adoção de mudanças imediatas no trajeto do transporte coletivo que atende a região.

Saiba Mais:

As linhas que circulam pelos bairros Gilda, Bosques e Mário Dedini passaram a realizar o retorno em uma rotatória próxima ao supermercado São Francisco, sem cumprir o percurso completo até os pontos finais. A alteração foi implementada por medida de segurança após o confronto.