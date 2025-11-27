27 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
URGENTE

Tiroteio no Gilda interrompe linhas de ônibus em Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Um confronto entre equipes do BAEP e um suspeito apontado como integrante de uma facção criminosa resultou na morte do indivíduo no bairro Gilda
Um confronto entre equipes do BAEP e um suspeito apontado como integrante de uma facção criminosa resultou na morte do indivíduo no bairro Gilda

Um confronto entre equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) e um suspeito apontado como integrante de uma facção criminosa resultou na morte do indivíduo no bairro Gilda. A ocorrência levou à adoção de mudanças imediatas no trajeto do transporte coletivo que atende a região.

Saiba Mais:

As linhas que circulam pelos bairros Gilda, Bosques e Mário Dedini passaram a realizar o retorno em uma rotatória próxima ao supermercado São Francisco, sem cumprir o percurso completo até os pontos finais. A alteração foi implementada por medida de segurança após o confronto.

A orientação para os passageiros é que observem o novo local de parada e considerem a possibilidade de aumento no tempo de deslocamento até que o atendimento seja restabelecido nos trajetos usuais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários