A policia confirmou que a dinâmica central do confronto no Jardim Gilda II, na tarde desta quarta-feira (27), gira em torno de um único momento decisivo: o procurado pela Justiça não acatou a ordem e apontou uma arma contra o BAEP, provocando a reação imediata que resultou em sua morte.

Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, a equipe do 10º BAEP entrou na rua Oswaldo Giusti para cumprir um mandado de prisão. Durante a aproximação, os policiais anunciaram a presença e ordenaram que o homem se entregasse. No entanto, ao surgir na porta do imóvel, ele teria levantado a arma em direção ao policial da linha de frente.