Uma ronda de rotina acabou em prisão por tráfico na noite desta quarta-feira (26), no Jardim São Pedro,na Região Metropolitana de Piracicaba. Policiais do 10º BPM/I circulavam pelo bairro quando estranharam a cena: um Ford Escort prata parado na esquina da avenida da Saudade com a rua José Delício e, dentro dele, um homem que se jogou para baixo do painel assim que viu a viatura.

A atitude chamou a atenção imediatamente — e a abordagem foi certa. No interior do carro, os PMs encontraram uma sacola abarrotada de drogas: 125 porções de crack, 42 pinos de cocaína, além de mais cocaína e maconha ainda no “bruto”, prontas para serem fracionadas. Também foram apreendidos dois celulares e R$ 64 em dinheiro.