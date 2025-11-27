27 de novembro de 2025
SE ASSUSTOU

Homem se abaixa no carro ao ver viatura e acaba preso com drogas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
As drogas foram apreendidas e o homem preso.
As drogas foram apreendidas e o homem preso.

  Uma ronda de rotina acabou em prisão por tráfico na noite desta quarta-feira (26), no Jardim São Pedro,na Região Metropolitana de Piracicaba. Policiais do 10º BPM/I circulavam pelo bairro quando estranharam a cena: um Ford Escort prata parado na esquina da avenida da Saudade com a rua José Delício e, dentro dele, um homem que se jogou para baixo do painel assim que viu a viatura.

A atitude chamou a atenção imediatamente — e a abordagem foi certa. No interior do carro, os PMs encontraram uma sacola abarrotada de drogas: 125 porções de crack, 42 pinos de cocaína, além de mais cocaína e maconha ainda no “bruto”, prontas para serem fracionadas. Também foram apreendidos dois celulares e R$ 64 em dinheiro.

Pressionado, o suspeito admitiu que estava ali esperando um comparsa para finalizar uma entrega marcada por aplicativo de mensagens.

Depois de passar pela UPA e ser liberado sem ferimentos, o homem foi levado ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Ele ficou preso, aguardando decisão da Justiça.

