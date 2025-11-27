Uma manhã tensa tomou conta do bairro Novo Horizonte, em Piracicaba, nesta quinta-feira (27), após um acidente envolvendo uma jovem de 17 anos e sua bebê de apenas dois meses. A mãe, que não possui habilitação, perdeu o controle do veículo minutos depois de sair de casa transtornada por uma discussão com o namorado.
Segundo as primeiras informações, a jovem deixou a residência ainda abalada, mas antes de sair prendeu a filha corretamente na cadeirinha — gesto que foi decisivo para evitar uma tragédia maior. Ao trafegar pela Avenida Frei Francisco Antônio Perin, ela acabou perdendo o controle do veículo e colidiu.
Com o impacto, a bebê bateu a cabeça e sofreu ferimentos, sendo amparada rapidamente por equipes do Corpo de Bombeiros, que a levaram para a UPA Vila Cristina. A mãe saiu ilesa.
A Polícia Militar registrou a ocorrência e o caso segue em apuração.