A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e em parceria com o Comedic (Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial), realizou, em 26 de novembro, na sede do CREA-SP, a entrega das assinaturas do IPPD – Instrumento Particular de Promessa de Doação de Áreas – para 19 empresas. O documento permite o início da implantação de novas unidades nos distritos industriais Nupei, Unisul e Uninordeste.

O evento contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta; da secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thais Fornicola; do presidente do Comedic, Ophir Figueiredo Junior; e representantes das empresas. Também participaram o procurador-geral do município, Marcelo Maroun; o secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio; e o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro.