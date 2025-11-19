A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e em parceria com o Comedic (Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial), realizou, em 26 de novembro, na sede do CREA-SP, a entrega das assinaturas do IPPD – Instrumento Particular de Promessa de Doação de Áreas – para 19 empresas. O documento permite o início da implantação de novas unidades nos distritos industriais Nupei, Unisul e Uninordeste.
O evento contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta; da secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thais Fornicola; do presidente do Comedic, Ophir Figueiredo Junior; e representantes das empresas. Também participaram o procurador-geral do município, Marcelo Maroun; o secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio; e o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro.
De acordo com projeções da Prefeitura, nos primeiros cinco anos de operação, os empreendimentos devem investir R$ 163,1 milhões, alcançar faturamento acumulado superior a R$ 2,1 bilhões e gerar 1.668 empregos diretos.
O processo de seleção considerou critérios como volume de investimento, faturamento previsto, potencial de crescimento, uso de tecnologias avançadas, geração de empregos qualificados, impacto econômico e retorno financeiro para o município.
Ao assinar o IPPD, cada empresa assume responsabilidades estruturais, operacionais e ambientais, utilizando recursos próprios para obras de infraestrutura, incluindo terraplanagem, abertura de vias, guias, sarjetas, pavimentação, iluminação, redes de água e esgoto, fibra óptica e gás. As obras devem ser iniciadas em até 12 meses, conforme cronograma aprovado, sob risco de perda da área em caso de descumprimento.
No campo operacional, as empresas devem cumprir metas de empregos diretos em cinco anos, aplicar tecnologias avançadas nos processos produtivos e adotar medidas ambientais preventivas. A atividade deve ser exclusivamente industrial, com foco no setor metalmecânico, e todos os custos operacionais, como tributos, energia, água, internet e telefonia, ficam sob responsabilidade das empresas.
Os distritos industriais possuem áreas distintas: o Unisul tem 50 mil metros quadrados divididos em cinco lotes; o Uninordeste conta com 110 mil metros quadrados, distribuídos em cinco lotes de aproximadamente 15 mil metros quadrados cada; e o Nupei possui cerca de 30 mil metros quadrados em 12 lotes.
A Prefeitura informa que mais de 90 empresas ainda aguardam disponibilidade de áreas para instalação nos distritos industriais.