Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições da Praça da Paz, situada na Rua Nossa Senhora Aparecida, no cruzamento com a Rua Princesa Isabel.

De acordo com os moradores, o espaço público apresenta mato alto em diferentes áreas, além de galhos que avançam sobre calçadas e pontos de circulação. Também foi apontado o descarte irregular de materiais, que tem se acumulado em alguns trechos da praça. As reclamações incluem ainda a falta de iluminação, que, segundo os moradores, reduz a visibilidade durante a noite e limita o uso do local.