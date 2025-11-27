27 de novembro de 2025
ALÔ, PREFEITO

Mato alto e falta de luz geram medo na Praça da Paz em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
De acordo com os moradores, o espaço público apresenta mato alto em diferentes áreas, além de galhos que avançam sobre calçadas e pontos de circulação
Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições da Praça da Paz, situada na Rua Nossa Senhora Aparecida, no cruzamento com a Rua Princesa Isabel.

De acordo com os moradores, o espaço público apresenta mato alto em diferentes áreas, além de galhos que avançam sobre calçadas e pontos de circulação. Também foi apontado o descarte irregular de materiais, que tem se acumulado em alguns trechos da praça. As reclamações incluem ainda a falta de iluminação, que, segundo os moradores, reduz a visibilidade durante a noite e limita o uso do local.

Os moradores afirmam que já encaminharam pedidos de manutenção aos órgãos responsáveis, mas até o momento não houve retorno. Eles solicitam que a limpeza, a poda e a recuperação da iluminação sejam realizadas para que a praça volte a ser utilizada pela comunidade.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a limpeza do local será executada até a próxima semana e o corte de mato já consta na programação de dezembro. Sobre a iluminação, uma equipe irá ao local para avaliar e proceder com a manutenção, conforme necessário."

