Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições da Praça da Paz, situada na Rua Nossa Senhora Aparecida, no cruzamento com a Rua Princesa Isabel.
De acordo com os moradores, o espaço público apresenta mato alto em diferentes áreas, além de galhos que avançam sobre calçadas e pontos de circulação. Também foi apontado o descarte irregular de materiais, que tem se acumulado em alguns trechos da praça. As reclamações incluem ainda a falta de iluminação, que, segundo os moradores, reduz a visibilidade durante a noite e limita o uso do local.
Os moradores afirmam que já encaminharam pedidos de manutenção aos órgãos responsáveis, mas até o momento não houve retorno. Eles solicitam que a limpeza, a poda e a recuperação da iluminação sejam realizadas para que a praça volte a ser utilizada pela comunidade.
O que diz a Prefeitura
Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a limpeza do local será executada até a próxima semana e o corte de mato já consta na programação de dezembro. Sobre a iluminação, uma equipe irá ao local para avaliar e proceder com a manutenção, conforme necessário."