A noite desta terça-feira (25) teve um fim trágico e de forte impacto no bairro Santa Rosa, em Piracicaba. O motociclista Wagner Murbach, de 58 anos, morreu depois de perder o controle e bater com violência na defensa metálica do km 141 do acesso Roda da SP-147. O corpo dele foi encontrado no canteiro central, caído a poucos metros da moto — uma Suzuki DL1000 vermelha, destruída e parcialmente sobre a pista.
O relógio marcava 22h40 quando o SAMU chegou e só pôde confirmar a morte. Segundo a polícia, a cena era de arrepiar: objetos espalhados, marca de impacto e a motocicleta retorcida. A equipe recolheu um celular vermelho, a carteira com documentos e cartões, R$ 10, além de um molho de chaves — itens que ajudaram a confirmar quem era a vítima.
A perícia mapeou todo o trecho, fotografou posição do corpo, da moto e registrou o estado da defensa metálica atingida com força. Enquanto isso, a via seguia iluminada apenas pelas viaturas e pelo brilho da moto destruída.
Wagner era viúvo e deixou duas filhas, e dois netos, que receberam a notícia durante a madrugada. O velório acontece nesta quinta-feira (27), na sala Safira do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. O sepultamento será às 15h, no Cemitério Municipal da Vila Rezende. As causas da colisão estão sendo investig
adas.