Motociclista causa acidente, deixa pai e filha feridos e foge

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1/arq
As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.
 A Rodovia do Açúcar virou cenário de desespero na manhã desta quarta-feira (26). No km 160, sentido Piracicaba, duas motos se chocaram com tanta violência que pai e filha foram arremessados ao asfalto — enquanto o motociclista que teria provocado a colisão acelerou e sumiu, sem olhar para trás.

A jovem de 32 anos seguia para o trabalho com o pai, de 54, quando o impacto os derrubou em plena pista. Feridos, sangrando e atordoados, ficaram à mercê da própria sorte até a chegada das equipes da Rodovias do Tietê. Os dois foram socorridos e levados ao COT (Centro de Ortopedia e Traumatologia), onde passarão por exames para avaliar possíveis fraturas.

A Polícia Rodoviária trata o caso como fuga após acidente e já trabalha para identificar o responsável. Testemunhas e câmeras da rodovia podem ser decisivas para colocar fim ao mistério sobre o motociclista que abandonou as vítimas no momento mais crítico.

