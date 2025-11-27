A Rodovia do Açúcar virou cenário de desespero na manhã desta quarta-feira (26). No km 160, sentido Piracicaba, duas motos se chocaram com tanta violência que pai e filha foram arremessados ao asfalto — enquanto o motociclista que teria provocado a colisão acelerou e sumiu, sem olhar para trás.

A jovem de 32 anos seguia para o trabalho com o pai, de 54, quando o impacto os derrubou em plena pista. Feridos, sangrando e atordoados, ficaram à mercê da própria sorte até a chegada das equipes da Rodovias do Tietê. Os dois foram socorridos e levados ao COT (Centro de Ortopedia e Traumatologia), onde passarão por exames para avaliar possíveis fraturas.