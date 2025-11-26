A divulgação do vídeo da perseguição no bairro Paulista jogou ainda mais luz — e tensão — sobre o roubo ao mercado Oxxo, na madrugada desta terça-feira (25). As imagens, que circulam, mostram a o ladrão quebrando tudo na loja e efetuando o roubo, antes da correria desenfreada do suspeito pelas ruas escuras e a prisão.
Com a confirmação visual do trajeto da fuga, a Polícia Militar confirmou que o suspeito usou um simulacro para ameaçar os funcionários do mercado e que, no desespero para escapar, colocou em risco moradores e ele próprio ao escalar estruturas e invadir residências.
Funcionários do Oxxo, ainda abalados, dizem que as imagens só reforçam o terror vivido no momento do assalto. Para eles, a sensação é de que a madrugada caótica ainda não terminou.
A prisão foi registrada no plantão policial, e o caso segue em investigação para apurar outros possíveis envolvimentos. A comunidade aguarda agora a análise completa das imagens pela polícia — e novos capítulos dessa madrugada que virou notícia.