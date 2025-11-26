Equipes da 2ª DISE, com apoio da DIG, GOE e da Guarda Civil (ROMU e Setorial 1), estouraram simultaneamente imóveis nos bairros Paulista, Água Branca, Santa Terezinha, Monte Cristo e Vila Rezende. De acordar com as informações a polícia diz que “Poita” buscava drogas “no peso” em São Paulo, trazia para Piracicaba, fracionava tudo e colocava a máquina para rodar.

A quarta-feira começou quente em Piracicaba. Antes do sol nascer, às 6h15, a Polícia Civil deu um baque pesado no tráfico e arrancou da cama o famoso “Poita”, apontado como chefão de um esquema de drogas que funcionava como delivery. Ele era investigado havia meses e achava que ninguém o pegaria — mas o cerco fechou.

No meio do ano, ele teria até atropelado um policial militar na Capital durante uma blitz para escapar. Na operação desta manhã, os policiais foram primeiro ao esconderijo da droga no Água Branca, uma adega de fachada onde mora o “Alemão”, braço forte do esquema. Lá, descobriram que “Poita” tinha passado na noite anterior e limpado todo o material.

Mas a situação mudou quando as equipes foram até a casa do próprio “Poita”, no bairro Paulista. Dentro do imóvel, estava parte pesada do estoque: 186 porções de cocaína, 59 de crack e 49 de maconha. O chefe do tráfico não dormira no local — e isso só aumentou a tensão.

Com levantamentos rápidos, a polícia descobriu que ele estava escondido na casa da namorada, na Vila Rezende. As equipes cercaram o imóvel e entraram com tudo. “Poita” foi surpreendido dormindo e acordou já com a voz de prisão ecoando no quarto.