As maiores empresas aéreas da Austrália anunciaram a implementação de novas regras relacionadas ao uso de powerbanks (baterias portáteis) nas cabines de aeronaves. Qantas, Virgin Australia, Jetstar e QantasLink passam a exigir que esses dispositivos permaneçam desligados e guardados durante toda a viagem, proibindo o carregamento de eletrônicos ou a recarga dos próprios powerbanks a bordo.

Novas regras e capacidade

As restrições entram em vigor em 1º de dezembro para a Virgin Australia e a partir de 15 de dezembro para as empresas do grupo Qantas. O embarque com powerbanks permanece permitido, mas seu uso durante o voo fica vetado.