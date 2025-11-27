As maiores empresas aéreas da Austrália anunciaram a implementação de novas regras relacionadas ao uso de powerbanks (baterias portáteis) nas cabines de aeronaves. Qantas, Virgin Australia, Jetstar e QantasLink passam a exigir que esses dispositivos permaneçam desligados e guardados durante toda a viagem, proibindo o carregamento de eletrônicos ou a recarga dos próprios powerbanks a bordo.
Novas regras e capacidade
As restrições entram em vigor em 1º de dezembro para a Virgin Australia e a partir de 15 de dezembro para as empresas do grupo Qantas. O embarque com powerbanks permanece permitido, mas seu uso durante o voo fica vetado.
A Virgin Australia estabeleceu critérios rigorosos para a capacidade dos dispositivos: powerbanks entre 100 Wh e 160 Wh necessitam de aprovação prévia para embarque. Dispositivos que excedam o limite de 160 Wh estão proibidos de serem levados a bordo.
Essa medida acompanha uma tendência de endurecimento das regras de segurança adotada por outras companhias internacionais, como a Emirates. Na China, há uma proibição de embarque em voos domésticos e internacionais para passageiros com powerbanks que não possuam a certificação 3C.
Perigos durante o voo
A decisão das companhias australianas é uma resposta direta a incidentes de segurança recentes. Houve o registro de ocorrências de superaquecimento e incêndios envolvendo powerbanks, principalmente quando armazenados nos compartimentos superiores das aeronaves. Somente nos Estados Unidos, foram contabilizados cerca de 50 casos de incêndio relacionados a essas baterias portáteis.
Esses procedimentos visam elevar a segurança a bordo, mitigando os riscos associados às baterias de íon-lítio