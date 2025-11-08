A magistratura brasileira é o grupo que mais pesa para que o Brasil lidere o ranking internacional de supersalários no serviço público. Um estudo do Movimento Pessoas à Frente, que comparou dados de 11 países entre agosto de 2024 e julho de 2025, mostra que quase 11 mil juízes receberam, no período, mais de US$ 400 mil — valor superior ao pago a magistrados em sete das dez nações analisadas, incluindo Estados Unidos, França e Reino Unido.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O levantamento revela que, embora outras carreiras do sistema de Justiça também apareçam entre as mais bem remuneradas, é o volume de contracheques da magistratura que coloca o Brasil em posição única. No total, 53,5 mil servidores — entre ativos e inativos — recebem acima do teto constitucional de R$ 46.366,19. Os supersalários consumiram R$ 20 bilhões dos cofres públicos em um ano, cifra 21 vezes maior que a registrada na Argentina, segunda colocada no ranking.