PIORA SÚBITA

Isabel Veloso é internada e entubada na UTI; ENTENDA O CASO

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Isabel Veloso, conhecida por compartilhar nas redes sociais sua rotina de tratamento contra um linfoma de Hodgkin, enfrenta um novo momento crítico. Internada novamente, ela foi levada à UTI e precisou ser intubada após sofrer uma piora súbita em seu estado clínico.

De acordo com informações publicadas por seu marido, Lucas Borbas, a jovem passou mal durante a madrugada desta quinta-feira (27). No hospital, exames apontaram uma concentração excessiva de magnésio no sangue — condição que, segundo o relato, desencadeou uma parada respiratória e queda imediata da saturação. Abalado, Lucas pediu orações e apoio aos seguidores.

A internação ocorre poucos dias depois de Isabel ter recebido alta, no dia 10, após um transplante de medula óssea realizado em outubro. A equipe optou pela medula do pai, que tinha 50% de compatibilidade, mesmo índice apresentado pela mãe e pela irmã. Na quarta-feira (26), Lucas havia informado que Isabel faria exames como colonoscopia e endoscopia.

Diagnosticada em 2021, Isabel anunciou em maio deste ano que o câncer havia entrado em remissão, o que possibilitou a realização do transplante. Até então, ela seguia em cuidados paliativos.

Comentários

