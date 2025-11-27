A influenciadora Isabel Veloso, conhecida por compartilhar nas redes sociais sua rotina de tratamento contra um linfoma de Hodgkin, enfrenta um novo momento crítico. Internada novamente, ela foi levada à UTI e precisou ser intubada após sofrer uma piora súbita em seu estado clínico.

De acordo com informações publicadas por seu marido, Lucas Borbas, a jovem passou mal durante a madrugada desta quinta-feira (27). No hospital, exames apontaram uma concentração excessiva de magnésio no sangue — condição que, segundo o relato, desencadeou uma parada respiratória e queda imediata da saturação. Abalado, Lucas pediu orações e apoio aos seguidores.