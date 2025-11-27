A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza, entre os dias 1º e 5 de dezembro, a 30ª edição do tradicional Encontro de Corais “Luzes & Vozes”, um dos eventos culturais mais longevos de Piracicaba. Criado em 1996, o festival é promovido pela Comissão e pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq e, desde então, reúne corais de diferentes cidades, instituições, igrejas, clubes e comunidades, celebrando o canto coral como forma de arte, convivência e integração. Neste ano, a programação também contará com a participação especial do Presépio Vivo da Esalq, atração que envolve membros da comunidade interna e externa ao campus.
As apresentações acontecem no Salão Nobre da Esalq, sempre a partir das 19h30, com entrada gratuita. O coro anfitrião, o Coral Luiz de Queiroz, que neste ano comemora 30 anos de história, abre e encerra a programação ao lado do Coral Luiz de Queiroz–Noite. Ambos são regidos pela maestrina Cíntia Pinotti, que coordena o evento há 27 anos.
Em contato com o Jornal de Piracicaba, Cíntia explicou o formato das noites do Luzes & Vozes: “Cada grupo no Luzes e Vozes terá 20 minutos para a sua apresentação. A canção para o 30º Luzes será ‘Vinde cantai, nasceu Jesus’, de Handel”, destacou.
A edição comemorativa reunirá corais de Piracicaba, Águas de São Pedro, Tatuí, Campinas e outras cidades, além de grupos universitários, municipais e vocais independentes. O repertório deve incluir peças sacras, populares, natalinas e arranjos diversos próprios para formações corais.
Programação completa
1º de dezembro (segunda-feira)
- Abertura
- Coral Luiz de Queiroz
- Coral Luiz de Queiroz–Noite
- Canto do Terras
- “Cantareira” Grupo Vocal Feminino
- Coral Vozes do Tatuíbi
- Ensemble Allegro Vocale
2 de dezembro (terça-feira)
- “Tempo de Recordar”
- Coral Evangélico de Piracicaba
- Grupo Identidade Vocal
- Coral Municipal “Dorothéa Bená Ghirotti”
- Cant’Arte
3 de dezembro (quarta-feira)
- Tremendas Vozes
- Coro Stella Alpina
- Coral FOP–Unicamp
- Coral Momentus
- Coral Lírico “O Mensageiro”
- Coro Incantus
4 de dezembro (quinta-feira)
- Coral Municipal de Águas de São Pedro
- Vocal Receita Caseira
- Coral Vivace
- Grupo Vocal Luiz de Queiroz
- Coral Jovem de Piracicaba
- Coral Estação Paulista
- Magnum Cantorum
5 de dezembro (sexta-feira)
- Presépio Vivo da Esalq
- Vozes Bárbaras
- Coral UCademp
- Rouxinóis da Apeoesp
- Coral Unicamp Zíper na Boca
- Coral Luiz de Queiroz
- Coral Luiz de Queiroz–Noite
Realização: USP, PRCEU, Esalq, Comissão de Cultura e Extensão Universitária e Serviço de Cultura e Extensão Universitária
Apoio: Fealq e PECEGE