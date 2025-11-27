27 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CULTURA

Esalq celebra 30 anos do Encontro de Corais 'Luzes & Vozes'; VEJA

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza, entre os dias 1º e 5 de dezembro, a 30ª edição do tradicional Encontro de Corais “Luzes & Vozes”, um dos eventos culturais mais longevos de Piracicaba. Criado em 1996, o festival é promovido pela Comissão e pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq e, desde então, reúne corais de diferentes cidades, instituições, igrejas, clubes e comunidades, celebrando o canto coral como forma de arte, convivência e integração. Neste ano, a programação também contará com a participação especial do Presépio Vivo da Esalq, atração que envolve membros da comunidade interna e externa ao campus.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

As apresentações acontecem no Salão Nobre da Esalq, sempre a partir das 19h30, com entrada gratuita. O coro anfitrião, o Coral Luiz de Queiroz, que neste ano comemora 30 anos de história, abre e encerra a programação ao lado do Coral Luiz de Queiroz–Noite. Ambos são regidos pela maestrina Cíntia Pinotti, que coordena o evento há 27 anos.

Em contato com o Jornal de Piracicaba, Cíntia explicou o formato das noites do Luzes & Vozes: “Cada grupo no Luzes e Vozes terá 20 minutos para a sua apresentação. A canção para o 30º Luzes será ‘Vinde cantai, nasceu Jesus’, de Handel”, destacou.

A edição comemorativa reunirá corais de Piracicaba, Águas de São Pedro, Tatuí, Campinas e outras cidades, além de grupos universitários, municipais e vocais independentes. O repertório deve incluir peças sacras, populares, natalinas e arranjos diversos próprios para formações corais.

Programação completa

1º de dezembro (segunda-feira)

  • Abertura
  • Coral Luiz de Queiroz
  • Coral Luiz de Queiroz–Noite
  • Canto do Terras
  • “Cantareira” Grupo Vocal Feminino
  • Coral Vozes do Tatuíbi
  • Ensemble Allegro Vocale

2 de dezembro (terça-feira)

  • “Tempo de Recordar”
  • Coral Evangélico de Piracicaba
  • Grupo Identidade Vocal
  • Coral Municipal “Dorothéa Bená Ghirotti”
  • Cant’Arte

3 de dezembro (quarta-feira)

  • Tremendas Vozes
  • Coro Stella Alpina
  • Coral FOP–Unicamp
  • Coral Momentus
  • Coral Lírico “O Mensageiro”
  • Coro Incantus

4 de dezembro (quinta-feira)

  • Coral Municipal de Águas de São Pedro
  • Vocal Receita Caseira
  • Coral Vivace
  • Grupo Vocal Luiz de Queiroz
  • Coral Jovem de Piracicaba
  • Coral Estação Paulista
  • Magnum Cantorum

5 de dezembro (sexta-feira)

  • Presépio Vivo da Esalq
  • Vozes Bárbaras
  • Coral UCademp
  • Rouxinóis da Apeoesp
  • Coral Unicamp Zíper na Boca
  • Coral Luiz de Queiroz
  • Coral Luiz de Queiroz–Noite

Realização: USP, PRCEU, Esalq, Comissão de Cultura e Extensão Universitária e Serviço de Cultura e Extensão Universitária

Apoio: Fealq e PECEGE

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários