A participação brasileira está inserida no Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, espaço dedicado à arte gráfica dentro da programação oficial da FIL. O convite partiu de Eduardo Galindo Flores, coordenador do encontro e responsável por projetos de comunicação do Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), da Universidad de Guadalajara.

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba (SIHP) volta a ganhar destaque fora do país. Entre 3 e 7 de dezembro, seu diretor, Junior Kadeshi, representa a instituição na Feira Internacional do Livro de Guadalajara (FIL), no México — evento consolidado como um dos mais influentes polos de produção editorial e cultural do mundo.

Um dos momentos centrais da agenda será o painel “Conversatorio: La gestión cultural y la caricatura – Experiencias”, que ocorre no dia 4 de dezembro, às 12h. Kadeshi divide a mesa com Adriana Martínez, diretora do Festival de Literatura LEA de Atenas, e com Nadim Amín de la Hoz, responsável pelo Festival Internacional de Caricatura e Ilustración del Caribe AJÁ, da Colômbia.

Além do debate, o diretor do SIHP participa de outras iniciativas voltadas à circulação e ao diálogo entre artistas, gestores culturais e profissionais do mercado editorial. Para Kadeshi, a presença do Salão em um evento do porte da FIL reforça “a consolidação internacional da produção artística de Piracicaba” e fortalece redes com instituições de diferentes países.

Reconhecida por reunir editoras, autores, agentes literários e profissionais da cultura, a FIL também promove exposições, encontros de negócios e atividades com convidados internacionais, ampliando o intercâmbio de ideias e práticas criativas.