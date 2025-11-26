A pesquisa avançou para tintas de solo e outras alternativas naturais, com apoio de especialistas que forneceram amostras. “Testamos com repolho roxo, frutas, vegetais. A gente trazia, moía, misturava com cola e água, via o resultado e decidia se ia dar para usar”, lembrou. A tinta de solo se mostrou a mais eficiente – e ainda permitiu trabalhar a diversidade de terras do Brasil e do próprio bairro Santa Fé. “Coletamos no bairro e na região, misturamos duas partes de solo, duas de água e uma de cola, e fomos criando.” Com isso, o projeto ganhou duas frentes: as maquetes baseadas em bioconstrução, feitas com materiais orgânicos, e o grande mural, feito em um muro nos fundos da escola, pintado com tintas de terra. “Ficou muito legal o produto final. A escola inteira se envolveu, a comunidade veio ajudar”, salientou Letícia.

APRENDIZADO – Para as crianças, o projeto possibilitou experimentar novas formas de criar, entender na prática a relação entre sustentabilidade e arte e descobrir que é possível produzir com materiais do próprio ambiente.

Para a pequena Livia Leme, todo o processo foi empolgante. Ela contou que aprendeu a “pintar o muro, pintar e fazer as casinhas” na maquete, usando as terras coloridas.