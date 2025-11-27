Mesmo detido e condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, Jair Bolsonaro (PL) continua acumulando diferentes fontes de renda pagas pelos cofres públicos e pelo próprio partido. Somados, salário e aposentadorias ultrapassam R$ 88 mil mensais, cifra que permanece inalterada enquanto ele estiver preso.

Atualmente, Bolsonaro recebe remuneração como capitão reformado do Exército, rendimento oriundo da aposentadoria da Câmara dos Deputados e salário do Partido Liberal (PL), onde ocupa o posto de presidente de honra. A legenda, comandada por Valdemar da Costa Neto, manteve os pagamentos mesmo após a prisão do ex-presidente — decisão respaldada por parecer jurídico emitido em 2024.

Três rendimentos ativos