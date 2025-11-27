27 de novembro de 2025
REGALIAS?

Mesmo preso, Bolsonaro mantém benefícios e salário; SAIBA valores

Por Da redação
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Anderson Riedel/PR/Divulgação

Mesmo detido e condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, Jair Bolsonaro (PL) continua acumulando diferentes fontes de renda pagas pelos cofres públicos e pelo próprio partido. Somados, salário e aposentadorias ultrapassam R$ 88 mil mensais, cifra que permanece inalterada enquanto ele estiver preso.

Atualmente, Bolsonaro recebe remuneração como capitão reformado do Exército, rendimento oriundo da aposentadoria da Câmara dos Deputados e salário do Partido Liberal (PL), onde ocupa o posto de presidente de honra. A legenda, comandada por Valdemar da Costa Neto, manteve os pagamentos mesmo após a prisão do ex-presidente — decisão respaldada por parecer jurídico emitido em 2024.

Três rendimentos ativos

A aposentadoria militar garante ao ex-capitão um valor mensal de R$ 12.861,61. Já a aposentadoria parlamentar, registrada na folha de ex-deputados, é de R$ 41.563,98 brutos. O salário do PL soma mais R$ 33.873,67, pago com recursos do Fundo Partidário.

Desde que deixou o Palácio do Planalto, o conjunto desses pagamentos já rendeu a Bolsonaro cerca de:

  • R$ 424 mil em benefícios vinculados ao Exército;
  • R$ 1,28 milhão referentes à aposentadoria como deputado;
  • R$ 1,24 milhão pagos pelo PL.

Custo ao erário após deixar a Presidência

Além das remunerações diretas, Bolsonaro segue amparado pela estrutura destinada a ex-presidentes. Só entre 2023 e 2025, as despesas com equipe, segurança, viagens, combustíveis, manutenção de veículos e serviços administrativos chegaram a R$ 4,71 milhões, segundo dados oficiais.

A legislação garante a ex-mandatários até oito servidores — incluindo seguranças, assessores e motoristas — além de dois veículos oficiais. Esse aparato gerou gastos anuais que vêm diminuindo:

  • 2023: R$ 1,95 milhão
  • 2024: R$ 1,79 milhão
  • 2025 (até novembro): R$ 994,5 mil

Entre as despesas mais elevadas estão diárias no país e no exterior, passagens aéreas, gratificações de cargos comissionados, além da manutenção da frota utilizada pela equipe de apoio.

Apesar do peso financeiro e das discussões políticas que o tema provoca, não há, até o momento, sinalização de mudança nas regras que garantem benefícios a ex-presidentes, mesmo quando condenados e presos.

