Um idoso de 95 anos foi preso na tarde desta terça-feira (25) pela Guarda Civil de Piracicaba, após baixar a calça e se masturbar diante de uma mãe que brincava com a filha e uma sobrinha pequena, em um parquinho no bairro Primeiro de Maio, em Piracicaba.
De acordo com o relato dramático da vítima, enquanto brincava com as meninas pequenas no parquinho localizado na rua Antônio Ferraz de Arruda, o idoso se aproximou, baixou a calça e começou a se masturbar. Sem reação, a mãe apenas conseguiu gritar por socorro, despertando a atenção de populares que imediatamente detiveram o homem.
Equipes da Guarda Civil Metropolitana foram acionadas e conduziram o idoso para uma unidade de saúde e, posteriormente ao Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Um inquérito foi instaurado e a polícia apura o caso.