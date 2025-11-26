26 de novembro de 2025
Idoso mostra pênis para mãe com crianças em parque de Piracicaba

Após deter o idoso, populares acionaram a GCM.
  Um idoso de 95 anos foi preso na tarde desta terça-feira (25) pela Guarda Civil de Piracicaba, após baixar a calça e se masturbar diante de uma mãe que brincava com a filha e uma sobrinha pequena, em um parquinho no bairro Primeiro de Maio, em Piracicaba.

De acordo com o relato dramático da vítima, enquanto brincava com as meninas pequenas no parquinho localizado na rua Antônio Ferraz de Arruda, o idoso se aproximou, baixou a calça e começou a se masturbar. Sem reação, a mãe apenas conseguiu gritar por socorro, despertando a atenção de populares que imediatamente detiveram o homem.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana foram acionadas e conduziram o idoso para uma unidade de saúde e, posteriormente ao Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Um inquérito foi instaurado e a polícia apura o caso.

