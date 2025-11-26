26 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
INVESTIMENTOS

Doação de áreas industriais deve impulsionar R$ 2 bi a Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
Os investimentos totalizam R$ 200 milhões, e o retorno estimado é de R$ 2 bilhões.
Os investimentos totalizam R$ 200 milhões, e o retorno estimado é de R$ 2 bilhões.

A Prefeitura de Piracicaba realizou, nesta quarta-feira (26), uma coletiva de imprensa para celebrar a entrega de assinaturas do IPPD (Instrumento Particular de Promessa de Doação) de áreas nos Distritos Industriais.

Veja mais:

Empresas com planos de expansão ou instalação no município participaram de um processo seletivo de doação de três áreas edificadas, distribuídas em diferentes Distritos Industriais da cidade. O edital foi publicado no Diário Oficial pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com o Comedic (Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial).

As áreas estão localizadas nos distritos Uninorte, Nupeme e Parque Automotivo. A iniciativa tem como objetivo atrair e fixar novas empresas, estimulando a geração de empregos diretos e o crescimento da economia local.

As empresas selecionadas assumiram o compromisso de gerar empregos diretos em Piracicaba e iniciar as obras de instalação no prazo máximo de 12 meses a partir da assinatura do IPPD.

Os investimentos totalizam R$ 200 milhões, e o retorno estimado é de R$ 2 bilhões.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários