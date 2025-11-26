A Prefeitura de Piracicaba realizou, nesta quarta-feira (26), uma coletiva de imprensa para celebrar a entrega de assinaturas do IPPD (Instrumento Particular de Promessa de Doação) de áreas nos Distritos Industriais.
Empresas com planos de expansão ou instalação no município participaram de um processo seletivo de doação de três áreas edificadas, distribuídas em diferentes Distritos Industriais da cidade. O edital foi publicado no Diário Oficial pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com o Comedic (Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial).
As áreas estão localizadas nos distritos Uninorte, Nupeme e Parque Automotivo. A iniciativa tem como objetivo atrair e fixar novas empresas, estimulando a geração de empregos diretos e o crescimento da economia local.
As empresas selecionadas assumiram o compromisso de gerar empregos diretos em Piracicaba e iniciar as obras de instalação no prazo máximo de 12 meses a partir da assinatura do IPPD.
Os investimentos totalizam R$ 200 milhões, e o retorno estimado é de R$ 2 bilhões.