A Prefeitura de Piracicaba realizou, nesta quarta-feira (26), uma coletiva de imprensa para celebrar a entrega de assinaturas do IPPD (Instrumento Particular de Promessa de Doação) de áreas nos Distritos Industriais.

Empresas com planos de expansão ou instalação no município participaram de um processo seletivo de doação de três áreas edificadas, distribuídas em diferentes Distritos Industriais da cidade. O edital foi publicado no Diário Oficial pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com o Comedic (Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial).